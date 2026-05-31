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Cádiz pone en marcha sus playas: estos son los servicios disponibles desde el 1 de junio

El Ayuntamiento de Cádiz inicia el 1 de junio la temporada baja de playas, con servicios de socorro, módulos, playa integrada e información turística

La playa de La Caleta abarrotada de bañistas, en una imagen de archivo.

La playa de La Caleta abarrotada de bañistas, en una imagen de archivo. / E.P.

R.M.

Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz activa este lunes 1 de junio la temporada baja de playas, que se extenderá hasta el próximo 15 de junio, según ha anunciado el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Playas, José Carlos Teruel.

Tal y como ha detallado el Consistorio gaditano en una nota, del 16 al 30 de junio será la temporada media y del 1 de julio al 31 de agosto la temporada alta. Ya en septiembre del 1 al 15 volverá la temporada media y del 16 al 30 de septiembre la temporada baja.

Servicios en las playas de Cádiz

Asimismo, el horario de los servicios de las playas será de 12,00 a 20,00 horas de lunes a domingo y abarca puestos de socorro, módulos, playa integrada y puntos de información turística.

En cuanto a los puestos de socorro estarán operativos los situados en las cuatro playas de la ciudad. En La Caleta (Avenida Duque de Nájera, acceso principal), Santa María del Mar (Amilcar Barca-calle Santa María del Mar); Victoria (plaza Ana Orantes); Cortadura (Balneario de Cortadura. Vía Augusta Julia).

En concreto, los módulos que estarán abiertos serán en La Caleta, el módulo central (Avenida Duque de Nájera, acceso principal); el del Balneario de la Palma y el del camino del castillo de San Sebastián. En Santa María del Mar, el módulo central (Acceso norte- calle Santa María del Mar) y el situado en el rompeolas (Acceso Sur- Frente a calle Santa Rafaela María).

Módulos abiertos en Victoria y Cortadura

En la playa Victoria, estarán abiertos el módulo 1 (próximo a la calle Dorotea), módulo 2 (calle Antonio Accame), módulo 3 (calle Dr. Herrera Quevedo); módulo 4 (calle Neptuno), módulo 5 (calle Sirenas) y módulo 6 (Caracolas). Por último, el módulo del balneario de Cortadura (Vía Augusta Julia s/n).

En cuanto a la playa integrada, estará operativa en la Caleta (Avenida Duque de Nájera, acceso principal) y en la playa Victoria, en el módulo 3 (calle Dr. Herrera Quevedo). Los puntos de información turística de La Caleta (Paseo Antonio Burgos) y Módulo central (Plaza Ana Orantes) estarán abiertos al público.

Trabajos en las playas

Desde la delegación municipal de Playas y Cádiz 2000 se sigue trabajando en la nivelación de la arena con retroexcavadoras y palas puesto que, como consecuencia del temporal, se produjeron muchos daños en las playas de la ciudad. Asimismo, ya están en marcha las máquinas limpiaplayas retirando piedras y los sedimentos que se van quedando en la superficie de la arena para que estén en perfecto estado para esta temporada.

Se están instalando y poniendo a punto todas las duchas, lavapiés y fuentes distribuidas por los diferentes módulos de la ciudad y ya están colocadas las ocho nuevas torretas de socorrismo que están situadas en La Caleta, Santa María, módulo central de playa Victoria, Isecotel, dos en Cortadura, una a la altura del Chato y una última en Santibañez.

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Por su parte, Teruel ha asegurado que "seguimos trabajando en la rehabilitación de los módulos situados entre el antiguo cementerio y el Hotel Playa Victoria, que se encontraban en muy mal estado", al tiempo que ha precisado que "en estos módulos se están llevando a cabo trabajos de sustitución de azulejos y de barandillas, pintado, resanado o adecentamiento del interior de los mismos, entre otras cosas".

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