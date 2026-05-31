El Infoca moviliza efectivos para controlar un incendio forestal declarado en Gibraleón

Andalucía afronta una nueva temporada de riesgo máximo de incendios con la llegada de las altas temperaturas. Tras un mes de mayo marcado por el fuego del Parque Nacional de Doñana, la meteorología eleva el riesgo en unas superficies forestales que además cuentan con más vegetación que otros años debido a las elevadas precipitaciones del pasado invierno.

De hecho, desde este lunes 1 de junio están prohibidas las barbacoas incluso en las áreas recreativas o hacer cualquier tipo de fuego en suelos forestales así como las quemas de rastrojos por parte de los cultivos. Tampoco está permitida la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales.

Fuego en la provincia de Huelva

En este contexto, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este domingo un incendio activo en el término municipal de Gibraleón (Huelva), del cual los efectivos están trabajando en su extinción.

El fuego se sitúa en una zona de marismas

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido declarado sobre las 14,29 horas de la tarde de este domingo, en una zona de marismas próxima al río Odiel. Hasta dicha ubicación, el Infoca ha desplegado un dispositivo compuesto por un total de seis efectivos tanto terrestres como por aire.

El equipo de extinción para este incendio forestal está compuesto por dos grupos de bomberos forestales; un técnico de operaciones; dos vehículos autobombas, un helicóptero semipesado y un avión de carga en tierra.

Por otro lado, Infoca ha explicado en declaraciones a esta agencia que en dicha ubicación no hay presencia de viviendas, pero si de que se trata de una zona con una vegetación "muy densa y húmeda" por encontrarse cerca de las marismas, motivo que complicaría los trabajos de extinción del fuego.