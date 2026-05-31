Muere un hombre de 71 años al quedar atrapado en un tractor tras un accidente en Almería

Un hombre de 71 años de edad ha fallecido este domingo, 31 de mayo, tras sufrir un accidente de tractor en la localidad almeriense de Fiñana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se ha producido en unos terrenos del paraje La Heredad, cuando la víctima ha quedado atrapada en el vehículo agrícola tras sufrir un accidente sobre las 11,20 horas.

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Tal y como ha precisado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Bomberos del Consorcio del Poniente para liberarlo del tractor, junto con Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.