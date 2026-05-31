El plan de climatización de las aulas se ralentiza: la Junta de Andalucía priorizará este año la reparación de colegios dañados por las borrascas

Entre la previsión y la realidad siempre queda espacio para los imprevistos. Esa es la explicación que ofrece la consejera de Educación, Carmen Castillo, sobre la decisión de retrasar, al menos por ahora, una nueva ampliación de fondos para instalar sistemas de climatización en colegios e institutos públicos andaluces. La intención inicial de la consejera era volver a activar una inversión superior a los 50 millones de euros dentro del Plan de Confort Térmico, el programa con el que este curso se han transferido fondos a los centros para combatir las altas temperaturas en las aulas mediante la instalación de aires acondicionados, toldos, arbolado, porches u otras medidas de sombra y refrigeración. Sin embargo, esa nueva dotación tendrá que esperar. El motivo, según explicó a El Correo de Andalucía, está en los graves daños que dejaron en los centros educativos las borrascas registradas durante los meses de enero y febrero.

“Se nos han caído los techos de los coles con la Dana y hemos parado la dotación para la climatización. A lo mejor a final de año lo volvemos a dar, pero hemos tenido que adelantar ese dinero para reparar las cubiertas o, directamente, reformar colegios enteros”, señaló Castillo.

La consejera se refiere a una inversión de 55 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la que la Junta tenía previsto destinar a una nueva fase del plan contra el calor en las aulas. En la práctica, según admite Educación, la partida que ahora se está utilizando para recuperar los centros afectados por los temporales procede del dinero que estaba previsto para reforzar la climatización.

La transferencia de crédito fue aprobada en febrero por un importe de 55 millones de euros y se canalizó a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Su objetivo era financiar actuaciones urgentes en centros docentes afectados por el tren de borrascas de enero y febrero. Las intervenciones previstas incluyen reparaciones o sustituciones de elementos dañados por el temporal, principalmente cubiertas, lucernarios, aleros, muros de contención, carpinterías exteriores y falsos techos. También contemplan actuaciones estructurales en forjados, reparaciones en instalaciones eléctricas y otros daños provocados por las lluvias y el viento.

Más margen para gastar los fondos ya concedidos

Aunque la Junta no ampliará de momento el presupuesto del Plan de Confort Térmico, Castillo garantiza que los centros podrán disponer de más margen para ejecutar los fondos ya recibidos si lo necesitan. La fecha fijada inicialmente para justificar el gasto es el próximo 30 de septiembre, pero la consejera asegura que no habrá problema si algunos centros tienen que utilizar el dinero más adelante.

La cuestión afecta especialmente a los colegios, cuya titularidad corresponde a los ayuntamientos, a diferencia de los institutos, que dependen directamente de la Junta de Andalucía. Por ese motivo, cuando la Consejería transfirió los fondos para instalar sistemas de climatización o medidas de sombra, recordó a los centros que debían coordinarse con sus respectivos consistorios antes de realizar determinadas actuaciones.

Este trámite resulta imprescindible, por ejemplo, en los colegios que quieren instalar aires acondicionados pero necesitan antes reformar o reforzar su red eléctrica. En esos casos, la decisión no depende solo del centro educativo: también requiere autorización municipal y, en ocasiones, la ejecución previa de una obra.

Esa tramitación ha provocado retrasos. Como ya explicó este periódico, algunos colegios no han podido invertir todavía los fondos transferidos por la Junta porque la instalación de aire acondicionado exigía una actuación previa. Aunque el ayuntamiento correspondiente autorizara la intervención, la lentitud administrativa ha impedido en algunos casos que la obra estuviera lista antes de la llegada del calor.

Este es uno de los motivos por los que alrededor del 40% de los centros aún no ha podido utilizar la ayuda de la Junta para instalar aires acondicionados, plantar árboles, colocar toldos o construir porches. Algunos centros prevén ejecutar las obras durante el verano. Otros, en cambio, han tenido que descartar por ahora la instalación de aire acondicionado y optar por soluciones más sencillas, como la plantación de arbolado, que no requiere permisos de obra.

Pese a estos retrasos, Castillo defiende que la colaboración con las entidades locales ha sido buena y que los ayuntamientos se han mostrado proactivos en los procedimientos burocráticos que implica el programa. Aun así, admite que algunos centros no llegarán a tiempo para gastar los fondos antes del 30 de septiembre.

“Si los usan en octubre o noviembre no hay ningún problema”, afirmó la consejera. “Los centros tienen remanentes en sus tesorerías, trabajan con cuentas propias y tienen un sistema de gestión porque la Ley Orgánica de Educación les reconoce autonomía pedagógica, organizativa y de gestión. Y esa autonomía de gestión va vinculada a la dotación de fondos”, añadió.

Castillo quiso lanzar además un mensaje de tranquilidad a los centros que aún tienen pendiente ejecutar las ayudas: “Que no se preocupen, de verdad. Estoy segura de que, además, los ayuntamientos van a echar una mano a todos los centros, porque son los más interesados en que sus centros educativos funcionen estupendamente”.