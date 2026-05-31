Política
El PSOE andaluz empieza su ofensiva contra Adelante Andalucía: le exige aclarar si ocultó la condena de Juan Carlos Aragón
La secretaria de Igualdad de los socialistas andaluces señala que la calidad artística "no puede servir para justificar que las instituciones rindan homenajes a una persona condenada por violencia contra una mujer"
Desde que las elecciones andaluzas del pasado 17M cuadruplicaran los resultados anteriores de Adelante Andalucía, la formación que dirige José Ignacio García ha cargado en varias ocasiones contra el Gobierno y contra el PSOE, en gran medida con motivo de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de la entrada de la UCO en Ferraz.
Este domingo, ha sido el PSOE-A el que ha iniciado su ofensiva contra Adelante Andalucía. La secretaria de Igualdad de los socialistas andaluces y diputada electa, Olga Manzano, ha puesto el foco sobre la denuncia pública de Paqui Pino, la exmujer de Juan Carlos Aragón, condenado por violencia machista.
Para Manzano, este caso demuestra que, en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, no todo está hecho como algunos pretenden hacernos creer. "Todo lo contrario, queda aún un largo camino por recorrer", ha advertido.
"Qué sabía Adelante Andalucía?"
Para Manzano, el hecho de que la víctima se haya visto obligada a exponerse públicamente para frenar el reconocimiento institucional de su agresor demuestra que la sociedad muestra “demasiada tolerancia”. Por ello, ha interpelado directamente a Adelante Andalucía: "¿Qué sabía Adelante Andalucía? Porque el alcalde de Cádiz ha afirmado que conocía estos hechos".
En este sentido, ha remarcado que la formación tiene la obligación de aclarar si conocía la condena y por qué permitió homenajes o que un colegio llevara su nombre. "Si lo sabía y aun así decidió ocultarlo, estaríamos ante la normalización institucional de una condena por violencia machista", ha apuntado.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Al hilo de esto, Manzano ha cuestionado duramente si las administraciones públicas pueden "mirar para otro lado ante una condena por violencia machista en el marco de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género". Ha exigido saber por qué el Ayuntamiento de Cádiz no tuvo en cuenta el testimonio de una víctima que llamó a la puerta de las instituciones para alertar de la injusticia que se estaba produciendo.
Por otra parte, la diputada electa ha querido dejar claro que la calidad artística y el legado cultural del comparsista "son cuestiones indiscutibles", pero ha marcado un límite rotundo en la gestión pública.
"Nada de eso puede servir para justificar que las instituciones rindan homenajes a una persona condenada por violencia contra una mujer. La admiración artística jamás puede estar por encima de la dignidad de las víctimas", ha insistido, recordando al líder de Adelante Andalucía que “tener la casa limpia también significa no tapar la violencia de género".
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