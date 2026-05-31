Los trabajadores de ambulancias de Sevilla, en pie de guerra: "Los vehículos están viejos, saturan el taller y carecen de equipamiento esencial"

"Incumplimientos, incumplimientos e incumplimientos". Este es el resumen que hacen desde el Comité de Empresas de Ambulancias Tenorios e Hijos SLU (ATH) sobre la situación que atraviesa la compañía. Tras varios intentos de dialogar con la compañía sin éxito, los trabajadores aprobaron el viernes el conflicto colectivo y han denunciado la situación ante la Junta de Andalucía y la Inspección de Trabajo.

Los trabajadores reclaman una intervención "urgente" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que se cumpla el acuerdo firmado, mejorar los recursos y asegurar las condiciones laborales. La plantilla de afectados alcanza los 750 trabajadores. El viernes Según detalla el presidente del Comité de Empresa por UGT, José Manuel Mena, esta situación se vive desde que se hicieron con la licitación en julio del año pasado.

En concreto, la denuncia se centra en incumplimientos laborales principalmente de impagos de la subida salarial del 2% contemplada en el pliego del contrato público de transporte sanitario de Sevilla. A esto se suma una presunta vulneración del convenio colectivo sectorial para 2025, puesto que solo quieren reducir ocho de las 24 horas pactadas, según UGT, el sindicato mayoritario en la empresa.

El Comité de Empresa denuncia que se da en más ciudades

"La empresa argumenta es que ha hecho una inversión muy amplia y que no puede desembolsar esas cantidades", explica el dirigente sindical, que denuncia que "no puedes coger un dinero de la administración y guardarlo en tu bolsillo hasta que recuperes la inversión". Así, se reunieron con los responsables de la plataforma de contratación del SAS, que le animaron a denunciar ante el SAS y a la Inspección de Trabajo.

Mena subraya que "el CEO de la empresa, Javier Sánchez, solo transmite que están cumpliendo y que lo que tengan que exigirle, se lo tiene que exigir el SAS". Así, lamenta que "ponen excusas todo el rato". Desde la Consejería de Sanidad piden cautela sostienen a este periódico que no les consta "ninguna incidencia ni ningún incumplimiento", aunque aclaran que "hay controles" y les puede llegar información que provoque la activación de los protocolos.

No es la primera vez que los trabajadores denuncian irregularidades. Ya en 2022, los trabajadores realizaron múltiples denuncias por incumplir los requisitos de contrato de traslado sanitario y poner en riesgo la seguridad y la salud de los pacientes. De hecho, Mena apunta a que esta situación no se da solo en Sevilla, sino que la empresa atraviesa por problemas similares en Madrid, Aragón o Ceuta. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta alguna.

Una flota "envejecida"

A la situación de los trabajadores, se suma también que, según Mena, "la flota de Sevilla está envejecida". El representante sindical sostiene que en el contrato "firman que tienen menos de cinco años" y, sin embargo, "la media de antigüedad es de ocho años y medio". "Nos transmiten que están invirtiendo, pero es mentira", lamenta para puntualizar que hay algunas con 600.000 y 700.000 kilómetros.

"No tienen en la calle los coches que tienen que tener porque están en el taller", señala Mena, que puntualiza que, ahora, con el calor, "hay problemas con los aires acondicionados". Así, señala que "el taller está saturado" debido a la antigüedad que tienen los vehículos. "Eso lo pagamos los ciudadanos. Es un contrato de la administración pública y se nutre de dinero público", recuerda el representante sindical.

Muchos de los vehículos, según el Comité de Empresa, carecen de "equipamiento esencial en varias unidades operativas", una situación que se da especialmente, en los municipios que están más alejados de la capital de la provincia, como lo pueden ser Lora, Carmona, Cantillana o Estepa. Entre las principales ausencias destacan recursos especializados para traslados pediátricos, salud mental o pacientes con obesidad.