Andalucía afronta la selectividad más multitudinaria: más respuestas razonadas, menos faltas de ortografía y mayor control para evitar trampas

La selectividad seguirá apostando por un modelo competencial en sus exámenes. Más razonamiento y menos memorización. Más respuestas argumentadas y menos discursos aprendidos. El año pasado el Ministerio de Educación dio el primer paso hacia la transformación del concepto de prueba de acceso a la universidad. Y este año sigue avanzando. Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20- 25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Por lo tanto, los aspirantes se enfrentarán a un mayor número de preguntas cuyas respuestas deberán partir de la capacidad de pensamiento crítico y la comprensión de la materia.

Esta es la principal novedad de cara a los exámenes del 2, 3 y 4 de junio: seguir desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Este año también se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las que no lo son.

El objetivo de estas directrices, es conseguir que el modelo de examen andaluz se asemeje cada vez más al del resto de regiones con el objetivo de asegurar la "igualdad de oportunidades" entre los estudiantes de toda España y conseguir un modelo común que respete los principios de "igualdad, mérito y capacidad".

La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8:30 horas todas las jornadas, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8:00 horas para la citación.

Detectores de IA para evitar trampas

Por primera vez, los alumnos de las universidades andaluzas pasarán un "barrido selectivo" con detectores de frecuencia e inhibidores. Dicho de otra forma, será un control al azar por los propios supervisores de las pruebas, quienes llevarán los detectores de frecuencia e inhibidores en mano. Será tan aleatorio como cuando un vigilante de seguridad le dice a un pasajero que le hará el control de trazas de explosivos en un aeropuerto. Pura aleatoriedad. En este caso, los profesores supervisarán solo a algunos jóvenes, de lo contrario se podrían generar atascos en las entradas de las aulas, algo que se quiere evitar. En caso de que un supervisor detecte a un alumno copiando, el examen será anulado y el estudiante no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los ya realizados serán calificados con cero puntos.

Exámenes de otros años y consulta de resultados

El alumnado que se presente a la PAU este curso ha tenido la oportunidad de consultar en el Distrito Único Andaluz (DUA) los documentos de orientación y los exámenes de las distintas materias de convocatorias anteriores que pueden usarse para prepararse. Con ello, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación pretende orientar a los alumnos sobre cómo se desarrollará dicha prueba, teniendo en cuenta que este curso 2025/2026 continúa con la implantación del nuevo enfoque más competencial que incluye, además, unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la dirección lajunta.es/portaldua, que es el enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz. En esta plataforma, quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus instituciones académicas.

La solicitud será única y contemplará por orden de preferencia todas las peticiones de los títulos que la persona interesada desee cursar. Ese orden será vinculante durante todo el proceso de admisión, por lo que es fundamental que la persona incluya el suficiente número de peticiones y en el orden que desee con el fin de evitar problemas por no rellenar correctamente o en un número insuficiente. Para facilitar la elección de titulaciones, se pueden consultar las notas de corte de años anteriores, disponibles en la página del DUA, a título meramente informativo u orientativo. Las notas de corte no las fijan las universidades, sino que se corresponden con la calificación del último alumno matriculado en cada grado, universidad y vía de acceso y pueden variar de un curso a otro.

La selectividad más multitudinaria de la historia

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) será la más multitudinaria de toda la historia de la comunidad, con un total de 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, según el avance de matriculados facilitado por las universidades públicas andaluzas a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Teniendo en cuenta el género de los inscritos, 31.548 son mujeres (58,97%) y 21.947 son hombres (41,03%).

De acuerdo con la información consultada, las matriculaciones formalizadas este curso suponen un 5,10% más con respecto a las inscripciones del pasado año, que sumaron 50.899, superando, además, el registro de 51.969 de 2024, que había sido el más numeroso hasta ahora. En cualquier caso, la estadística analizada por la Consejería de Universidad evidencia un crecimiento sostenido en los últimos años. La Universidad de Sevilla (US) es la que más inscripciones tiene, con 12.262, lo que supone un 22,92% del total.

Para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, encargada de la organización de este evento, ha seleccionado 138 sedes en toda Andalucía entre facultades, centros adscritos e institutos de enseñanza secundaria para acoger a los alumnos de los 1.124 centros educativos convocados a la prueba. De las 138 sedes dispuestas, 60 están repartidas por las capitales andaluzas y las 78 restantes se ubican en el resto de los municipios de las ocho provincias, además de Ceuta (1), Melilla (2) y siete ciudades marroquíes.