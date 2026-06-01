El SAS deja sin cubrir casi nueve de cada diez contratos para los médicos de Familia que acaban la residencia

La Medicina de Familia sigue siendo la gran perjudicada en el sistema sanitario público andaluz. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ofertado 1.097 contratos para los nuevos especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria -médicos que acaban de terminar la residencia- dentro del acto único autonómico impulsado por la Junta de Andalucía para facilitar su incorporación inmediata. Sin embargo, la primera adjudicación provisional, documento al que ha tenidop acceso El Correo de Andalucía, solo ha cubierto 145 plazas, apenas el 13% del total. Dicho de otra forma: casi nueve de cada diez contratos han quedado vacantes en la especialidad que la propia Administración y los sindicatos sitúan entre las más tensionadas por la falta de profesionales.

El pasado 28 y 29 de mayo, el SAS llevó a cabo la adjudicación de plazas correspondientes al acto único autonómico para residentes que finalizan este año su formación sanitaria especializada. Tal como explicó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, el objetivo era que los residentes pudieran incorporarse de forma "inmediata" y que tuvieran la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en Andalucía. Dicho de otra forma, se trataba de una medida para evitar la fuga de talento a otras comunidades autónomas o a la privada. Así, Sanz destacaba que estas plazas facilitaban una incorporación "rápida, ordenada y coordinada de nuevos especialistas allí donde existen necesidades asistenciales”.

Este lunes, tras la publicación provisional de las adjudicaciones, el sindicato UGT Andalucía lanzaba un comunicado denunciando que tan solo se habían cubierto el 17,3% de las plazas en la primera convocatoria. "Las plazas no se están cubriendo porque las condiciones no son atractivas para los médicos más jóvenes, ellos quieren trabajar con una mejor calidad y sin hacer tantas guardias", comenta a este periódico el delegado de Sanidad de UGT Andalucía, Antonio Macías. La falta de cobertura de plazas no solo ha tenido lugar en Medicina de Familia y Comunitaria, sino en todas las especialidades. Del total de plazas ofertadas, 1.715, el SAS solo ha conseguido adjudicar 286. En este sentido, las de Medicina de Familia suponían el 64% del total de plazas habilitadas.

Cabe recordar que no es la primera vez este año que las plazas de Medicina de Familia se quedan vacías. La última convocatoria por oposición, cuya lista definitiva de aprobados se publicó en febrero, dejó 807 plazas sin cubrir de las 1.547 vacantes que se habían ofertado. Los sindicatos alegaron esta falta de profesionales y de interés por las plazas a las "malas condiciones laborales" que arrastra la especialidad.

La Junta alega "una estrategia más amplia" y anuncia una nueva convocatoria en julio

La cobertura de plazas para los especialistas que acaban de terminar la especialidad no solo ha caído en Medicina de Familia, también a nivel general. Ante este escenario, la Junta de Andalucía ha aclarado que "el acto único autonómico forma parte de una estrategia más amplia de incorporación de residentes al servicio andaluz de salud y no puede interpretarse como una fotografía -cifra- definitiva de la fidelización de los nuevos especialistas".

En esta línea, han explicado que este año Andalucía ha realizado "el mayor esfuerzo de contratación para residentes de los últimos años", duplicando la oferta respecto a 2025, con 1.715 plazas distribuidas en más de 40 especialidades y en centros de toda la comunidad. Además, los profesionales que finalizan su formación dispondrán de "nuevas oportunidades de incorporación" en el próximo acto único, previsto en julio, y a través de otros procedimientos de contratación.

"La experiencia de años anteriores demuestra que la fidelización real se produce a lo largo de los meses posteriores a la finalización de la residencia y no el día de la adjudicación. El pasado año, más del 80% de los residentes que terminaron su formación continuaron desarrollando su actividad profesional en Andalucía", puntualizan desde la Consejería de Sanidad. Sin embargo, este compartamiento no se puede extrapolar a la Enfermería. En este caso, se ha rozado el pleno: de las 11 vacantes, diez han sido adjudicadas.

El resultado provisional deja así una doble lectura. Por un lado, la Junta defiende que el acto único forma parte de una estrategia más amplia y que la fidelización de los residentes debe medirse a lo largo de los próximos meses, con nuevas convocatorias y procedimientos de contratación. Por otro, los sindicatos ven en estas cifras un aviso claro: ni la necesidad asistencial ni el volumen de plazas ofertadas bastan para atraer a los nuevos especialistas si las condiciones laborales no resultan competitivas. En el caso de Medicina de Familia, el dato es especialmente significativo: la especialidad que concentra buena parte de las necesidades del sistema ha dejado vacantes 952 de las 1.097 plazas ofertadas.