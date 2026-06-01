Siete heridos, entre ellos un menor, en un accidente de tráfico en Aljaraque

Siete personas, entre ellas un menor, han resultado heridas y han tenido que ser trasladadas al hospital tras un accidente de tráfico registrado este domingo en Aljaraque (Huelva), según ha informado el 112.

Colisión múltiple en la A-497

Según ha indicado en una nota de prensa, varios testigos avisaron al 112, a las 20:45 horas del domingo, de una colisión múltiple con cuatro vehículos implicados en la carretera A-497, a la altura del kilómetro 3 en sentido Huelva. El centro coordinador activó, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a Mantenimiento de Carreteras.

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Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, siete personas resultaron heridas y fueron evacuadas a los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de la capital onubense. Los heridos son tres mujeres de 18, 20 y 22 años, tres hombres de 18, 23 y 26 años y un menor de diez años de edad.