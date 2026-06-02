Andalucía, la comunidad con más desempleados, cierra su mejor mes de mayo desde 2008 gracias al sector servicio

Los buenos datos del sector servicios durante el mes de mayo han permitido a Andalucía lograr una nueva caída del desempleo que se sitúa ya en 548.120 personas, es decir, un 9,53% menos que hace sólo un año. Ha sido el mejor mayo desde 2008 aunque esto no impide que Andalucía sea la comunidad con más personas desempleadas seguida de Cataluña (307.627). El descenso ha sido generalizado en toda España siguiendo la tendencia de los últimos meses.

En este mes de mayo Andalucía ha conseguido reducir el paro en 9.127 personas, un 1,64% respecto al pasado mes de abril. En cuanto a volumen de desempleados es la mayor cifra a nivel nacional aunque no en el porcentaje que superan otras comunidades que han visto más reducido su dato de desempleo.

De estos contratos dos terceras partes, 6.430, pertenecen al sector servicios que cierra el mes de mayor con un mejor dato debido fundamentalmente a las festividades y al crecimiento del turismo. No obstante, sigue siendo el sector con un mayor volumen de desempleo, con un total de 381.126 personas. La construcción, la industria o la Agricultura ofrecen mejoras en los datos de desempleo pero poco significativas.

En relación con el mismo mes del año anterior, Andalucía ha conseguido reducir el paro desde 2025 en 57.545 personas, lo que supone un 9,53%. En estos términos, es junto a Extremadura, la comunidad que mantiene unos mejores datos.

La caída del desempleo ha sido especialmente significativa en las provincias de Málaga y Cádiz (en ambos casos con una reducción superior a las 2.000 personas). Sevilla ocupa el tercer puesto con 1.024 parados menos en relación con el mes de abril.

En cuanto a tramos de edad, el desempleo ha bajado en todos siendo especialmente significativa la evolución favorable del desempleo entre los menores de 25 años con 1.379 menos. Se encuentra con el dato más bajo.

Menos contratos

En cuanto a la contratación, los datos reflejan una cáida respecto a otros meses. En total, se registraron 260.710 contratos en Andalucía, un 3,92% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 101.660 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,54% inferior a la de mayo del año anterior y 159.050 contratos temporales (un 5,39% menos).