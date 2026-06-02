Atlantic Copper nombra a María Elena Sanz Ibarra nueva directora general de Personas, Organización y Cultura de la compañía

Atlantic Copper ha nombrado a María Elena Sanz Ibarra nueva directora general de Personas, Organización y Cultura en un momento estratégico para la compañía, marcado por la ejecución del proyecto CirCular, la aceleración de la transformación y la digitalización, pilares clave para su crecimiento y competitividad futura, según ha informado en una nota de prensa.

“La trayectoria de María Elena, unida a su experiencia en procesos de transformación y en entornos industriales complejos, será muy valiosa para seguir fortaleciendo nuestra organización en una etapa decisiva para Atlantic Copper, en la que el crecimiento, la transformación y la digitalización son prioridades estratégicas”, ha señalado Macarena Gutiérrez, CEO de Atlantic Copper.

Psicóloga de las Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, Sanz Ibarra cuenta con una Diplomatura en Función Directiva por la Universidad Autónoma de Barcelona, el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por IESE Business School y certificación en Human Change Management por la Universidad de Cranfield (Reino Unido).

20 años de experiencia internacional

Con más de 20 años de experiencia internacional, "ha desarrollado una sólida trayectoria en los ámbitos de recursos humanos, reputación corporativa y sostenibilidad en compañías multinacionales líderes en sectores como logística, tecnologías de la información, energía, agua, minería y metales", ha destacado la compañía.

Sanz Ibarra ocupado posiciones ejecutivas de primer nivel y ha acompañado procesos de transformación e innovación en organizaciones como Bergé, Contour Global, AES Gener, Compañía Minera del Pacífico y Agbar, así como en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.

A lo largo de su carrera, ha liderado transformaciones organizativas de gran escala, integrando la estrategia de personas con los objetivos de negocio, la eficiencia operativa y la construcción de culturas de alto desempeño, combinando una visión estratégica con una aproximación profundamente humana al liderazgo.

Liderazgo femenino

Cabe destacar su contribución al desarrollo del liderazgo femenino con iniciativas como Promociona Mujer Chile, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC), orientadas a fortalecer la presencia de mujeres en posiciones directivas.

En 2015 fue reconocida en Chile como una de las ‘Top 100 Mujeres Líderes’ por El Mercurio y Mujeres Empresarias, consolidando su posicionamiento como referente en liderazgo, gestión de personas y transformación organizativa.