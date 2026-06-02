Cernuda, Valle-Inclán y un texto de El País sobre la educación española: así ha sido el examen de Lengua de la selectividad en Andalucía

Un texto periodistíco publicado en El País, un poema de Cernuda, el género literario de Valle-Inclán, un fragmento de El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite y las obras de Lorca. Estos han sido algunos de los principales temas que se han colado en el primer examen de la selectividad en Andalucía, el de Lengua Castellana y Literatura, que ha tenido lugar este martes a las 8:30 horas y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Las primeras preguntas han girado en torno a un fragmento del artículo Las buenas maneras publicado en el El País del periodista ganador del premio Nadal y Alfaguara, Manuel Vicent. El artículo hablaba de la educación española desde la posguerra hasta la actualidad. En este primer bloque, además de preguntar por la estructura del fragmento a nivel, también se ha pedido al alumno que hablara de la intención comunicativa del autor, una pregunta que hace referencia al modelo competencial: respuestas razonadas y con pensamiento crítico más allá de la memorización.

También se ha pedido que se analizara sintácticamente una frase del texto así como la formulación de palabras como posguerra y rudimentaria o el sentido de urbanidad y famélicos.

Por segundo año consecutivo, la autora Carmen Martín Gaite ha vuelto a estar presente en uno de los exámenes obligatorios de la Prueba de Acceso a la Universidad, con un fragmento de su obra El cuarto de atrás. En el examen se pedía que se situara el fragmento seleccionado en el libro de la autora. Para muchos alumnos, esta ha sido la parte más complicada de la prueba.

También ha aparecido un poema de Luis Cernuda que formaba parte del libro Los placeres prohibidos y que recibe el nombre de No decía palabras. Se ha preguntado sobre los temas que se reflejaban en los poemas y la etapa en la que la escribió el poeta. Asimismo, también se ha preguntado por aquellos rasgos del poema que evidenciaban que se trataba de una obra de la Generación del 27.

Marina Casanova

Sobre el apartado de Teatro, donde los alumnos podían escoger entre dos preguntas, ha aprecido Ramón María del Valle-Inclán, Federico García Lorca y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Sobre el primero, se preguntaba por el género literario que crea Valle-Inclán y con qué obra lo inició. Sobre el segundo, los alumnos tenían que nombrar dos obras de Lorca que no fuera La casa de Bernarda Alba. En cuanto a Buero Vallejo, se ha preguntado por obras significativas del autor y sobre su principal rival en torno a las posibilidades críticas del teatro.

Cambios en las normas

Este año, por primera vez, los alumnos no pueden sacar del aula el folio con las preguntas del examen hasta que todos los alumnos hayan finalizado la prueba. Se trata de una medida más para evitar las trampas durante el examen y controlar de forma más exhaustiva las medidas de seguridad y orden durante la prueba.

Más de 14.000 alumnos en Sevilla

Un total de 14.126 alumnos han participado en la primera prueba de la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Sevilla, que se celebra los días 2, 3 y 4 de junio. La prueba es decisiva para que miles de estudiantes de la provincia entren en los grados universitarios que deseen, desde los que buscan superar el 13,59 que se necesita para entrar en Física y Matemáticas o el 5,51 para Antropología Social y Cultural.

En total, en la provincia de Sevilla la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide han establecido 28 sedes repartidas por distintas localidades, la mayoría en la capital, para poder realizar la prueba de acceso a los estudios universitarios. La Universidad de Sevilla reúne la mayoría de matriculaciones en la comunidad autónoma. De hecho, reúne el 22,92% total de las inscripciones hasta llegar a 12.262 aspirantes. Esta será la selectividad más multitudinaria en la comunidad autónoma, ya que los inscritos han crecido un 5,10% hasta superar por primera vez los 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional.