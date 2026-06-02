PAU 2026
Cernuda, Valle-Inclán y un texto de El País sobre la educación española: así ha sido el examen de Lengua de la selectividad en Andalucía
Más de 14.000 estudiantes se están evaluando este martes de los primeros exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad en Sevilla
Un texto periodistíco publicado en El País, un poema de Cernuda, el género literario de Valle-Inclán, un fragmento de El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite y las obras de Lorca. Estos han sido algunos de los principales temas que se han colado en el primer examen de la selectividad en Andalucía, el de Lengua Castellana y Literatura, que ha tenido lugar este martes a las 8:30 horas y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.
Las primeras preguntas han girado en torno a un fragmento del artículo Las buenas maneras publicado en el El País del periodista ganador del premio Nadal y Alfaguara, Manuel Vicent. El artículo hablaba de la educación española desde la posguerra hasta la actualidad. En este primer bloque, además de preguntar por la estructura del fragmento a nivel, también se ha pedido al alumno que hablara de la intención comunicativa del autor, una pregunta que hace referencia al modelo competencial: respuestas razonadas y con pensamiento crítico más allá de la memorización.
También se ha pedido que se analizara sintácticamente una frase del texto así como la formulación de palabras como posguerra y rudimentaria o el sentido de urbanidad y famélicos.
Por segundo año consecutivo, la autora Carmen Martín Gaite ha vuelto a estar presente en uno de los exámenes obligatorios de la Prueba de Acceso a la Universidad, con un fragmento de su obra El cuarto de atrás. En el examen se pedía que se situara el fragmento seleccionado en el libro de la autora. Para muchos alumnos, esta ha sido la parte más complicada de la prueba.
También ha aparecido un poema de Luis Cernuda que formaba parte del libro Los placeres prohibidos y que recibe el nombre de No decía palabras. Se ha preguntado sobre los temas que se reflejaban en los poemas y la etapa en la que la escribió el poeta. Asimismo, también se ha preguntado por aquellos rasgos del poema que evidenciaban que se trataba de una obra de la Generación del 27.
Sobre el apartado de Teatro, donde los alumnos podían escoger entre dos preguntas, ha aprecido Ramón María del Valle-Inclán, Federico García Lorca y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Sobre el primero, se preguntaba por el género literario que crea Valle-Inclán y con qué obra lo inició. Sobre el segundo, los alumnos tenían que nombrar dos obras de Lorca que no fuera La casa de Bernarda Alba. En cuanto a Buero Vallejo, se ha preguntado por obras significativas del autor y sobre su principal rival en torno a las posibilidades críticas del teatro.
Cambios en las normas
Este año, por primera vez, los alumnos no pueden sacar del aula el folio con las preguntas del examen hasta que todos los alumnos hayan finalizado la prueba. Se trata de una medida más para evitar las trampas durante el examen y controlar de forma más exhaustiva las medidas de seguridad y orden durante la prueba.
Más de 14.000 alumnos en Sevilla
Un total de 14.126 alumnos han participado en la primera prueba de la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Sevilla, que se celebra los días 2, 3 y 4 de junio. La prueba es decisiva para que miles de estudiantes de la provincia entren en los grados universitarios que deseen, desde los que buscan superar el 13,59 que se necesita para entrar en Física y Matemáticas o el 5,51 para Antropología Social y Cultural.
En total, en la provincia de Sevilla la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide han establecido 28 sedes repartidas por distintas localidades, la mayoría en la capital, para poder realizar la prueba de acceso a los estudios universitarios. La Universidad de Sevilla reúne la mayoría de matriculaciones en la comunidad autónoma. De hecho, reúne el 22,92% total de las inscripciones hasta llegar a 12.262 aspirantes. Esta será la selectividad más multitudinaria en la comunidad autónoma, ya que los inscritos han crecido un 5,10% hasta superar por primera vez los 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional.
- La Junta de Andalucía abre una investigación al sistema de pizarras digitales de colegios e institutos tras ser hackeadas dos veces para que suene Bad Bunny
- El Gobierno y el Puerto de Sevilla dan luz verde a la instalación de barreras móviles en el Guadalquivir contra las narcolanchas
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- Andalucía pasará del calor extremo a una tregua en los termómetros con hasta 13 grados menos, según Aemet
- El Gobierno convoca de urgencia a la Junta de Andalucía para activar el derribo del Algarrobico
- El plan de climatización de las aulas se ralentiza: la Junta de Andalucía priorizará este año la reparación de colegios dañados por las borrascas
- La playa de Huelva que parece sacada de un sueño y se esconde entre acantilados frente al Atlántico
- Hackean las pizarras digitales y suena Bad Bunny en institutos y colegios de Andalucía: 'Estaba dando clase y saltó 'Debí tirar más fotos'