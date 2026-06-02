El Gobierno aprueba abonar 1.900 millones más que en 2025 a Andalucía y deja en manos del PP por tercera vez la aprobación del decreto

El Gobierno de España ha aprobado por tercera vez el decreto para la actualización de las transferencias anuales a las comunidades autónomas que están congeladas por la falta de aprobación de Presupuestos Generales del Estado. Las otras dos ocasiones anteriores esta medida fue tumbada en el Congreso debido a que se incorporó en una iniciativa legislativa más amplia junto con otras medidas. Esto ha tenido un coste para Andalucía. La diferencia entre lo que se ha aportado mensualmente con las entregas a cuenta y la cuantía que debía recibir la Junta de Andalucía suma ya más 1.500 millones de euros, según los datos difundidos por la propia Consejería de Hacienda. Una cantidad que aumenta cada mes en 530 millones de euros.

En el momento en el que se apruebe el decreto en el Congreso, como ocurrió en años anteriores sin Presupuestos Generales del Estado, de forma automática se abona la diferencia no pagada durante el año y se actualizan las cuantías correspondientes al año 2026. De esta forma, al cierre del año Andalucía recibirá 29.389 millones de euros, lo que supone una cuantía récord debido al aumento de la recaudación: 1.914 millones de euros más que el año anterior. A esto hay que añadir la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024 que elevará la cuantía global a 30.678 millones.

Para su aprobación el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido el voto del PP, que en las otras dos ocasiones anteriores tumbó la actualización de entregas a cuenta al ir incluida en una iniciativa legislativa más amplia que incluía medidas de las que discrepaban los populares.

Qué supone la falta de actualización de las entregas a cuenta

La falta de actualización de las entregas a cuenta no supone que no haya transferencias estatales a la comunidad autónoma. Se siguen haciendo mensualmente. Pero se mantienen las mismas cifras de años anteriores sin incorporar los incrementos previstos para 2026, con los que contaba el Gobierno andaluz a la hora de elaborar sus previsiones de este ejercicio. Concretamente, en estos momentos, se están aplicando cifras correspondientes a las previsiones de 2023, el último Presupuesto General del Estado aprobado.

Ante el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado hasta en dos ocasiones el Ministerio de Hacienda planteó la posibilidad por decreto la actualización de las entregas a cuenta. Pero lo hizo siempre dentro de una iniciativa legislativa que incluía más medidas y que se encontró con el rechazo del Congreso liderado precisamente por el PP. Así ocurrió en enero y en febrero en votaciones en las que también se quedó paralizada la senda de déficit. Ante el rechazo de estas dos iniciativas, la actualización de las entregas a cuenta se quedó bloqueada.

Por este motivo, cada mes se va incrementando la diferencia entre lo que la Junta de Andalucía recibe y lo que le correspondería de acuerdo con el reparto de fondos. Una circunstancia que afecta a todas las comunidades. Hasta el momento suma ya más de 1.500 millones de euros y desde el pasado mes de abril la cifra va creciendo en un importe de más de 500 millones mensuales.