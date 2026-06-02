El impacto de Lola Índigo en Granada: más de 10.000 personas asisten a la primera edición de 'GRX La Feria'

El evento impulsado por Lola Índigo y los artistas urbanos de Granada se convierte en un fenómeno cultural sin precedentes, fusionando tradición andaluza, música urbana, entretenimiento digital y experiencia colectiva en una jornada histórica para la ciudad.

Granada vivió el pasado sábado 30 de mayo una de las celebraciones culturales más ambiciosas, multitudinarias e innovadoras de los últimos años. GRX La Feria transformó el Cortijo del Conde en un espacio único donde la tradición andaluza, la música contemporánea, el entretenimiento digital y la identidad granadina convivieron durante más de diez horas en una experiencia que ya forma parte de la historia reciente de la ciudad.

Más de 10.000 asistentes: la reinvención de la feria granadina

Impulsada por Lola Índigo, anfitriona e ideóloga del proyecto, la iniciativa reunió a más de 10.000 asistentes y contó con la participación de algunos de los nombres más destacados de la escena urbana nacional. Una propuesta que reinterpreta la feria andaluza para las nuevas generaciones y sitúa a Granada como uno de los grandes polos culturales y creativos del país.

Más allá de la música, GRX La Feria recuperó el espíritu de las ferias populares desde una mirada contemporánea. Atracciones emblemáticas, una variada oferta gastronómica, zonas de encuentro y experiencias para todos los públicos dieron forma a un recinto vivo donde tradición y vanguardia compartieron protagonismo.

Talento urbano con sello granadino: el cartel de GRX La Feria

El evento reunió a algunos de los nombres más representativos de la escena urbana actual, con actuaciones de Antony Z, Chico Blanco, David Marley, La Zowi, Pepe y Vizio, SITA, Vera GRV, Yung Beef y Zakyo. Un cartel con marcado sello granadino que reflejó la diversidad, el talento y la capacidad de la ciudad para generar referentes culturales con proyección nacional.

Lola Índigo, la anfitriona que conecta su gira con Granada

Como impulsora y principal protagonista de GRX La Feria, Lola Índigo firmó uno de los momentos más emocionantes de la jornada. La artista granadina, convertida en una de las figuras más relevantes de la música española, ofreció una actuación concebida especialmente para este encuentro, repleta de sorpresas, colaboraciones y momentos únicos.

Su actuación coincidió además con el inicio de su nueva gira La Romería, reforzando el vínculo emocional con una ciudad que la vio crecer y que anoche respondió con una entrega absoluta. Su presencia simbolizó la esencia del proyecto: una celebración nacida desde Granada para proyectar su cultura, creatividad e identidad hacia nuevas generaciones y nuevos públicos.

El fenómeno digital: cómo Granada llegó a todo el mundo por streaming

La retransmisión en directo a través de Twitch y YouTube permitió que miles de personas siguieran el evento desde cualquier lugar. Conducido por IlloJuan y SpokSponha, y con la participación de Raúl Otero y la propia Lola Índigo, el streaming amplificó el alcance de la feria y conectó la cultura popular granadina con comunidades digitales de todo el mundo.

La iniciativa supone además un paso adelante en la democratización y accesibilidad de la cultura, ampliando el impacto del evento más allá del recinto físico y generando una comunidad global conectada en tiempo real con lo que estaba ocurriendo en Granada.

El apoyo institucional y empresarial para consolidar el proyecto

GRX La Feria ha sido posible gracias al apoyo de instituciones y empresas comprometidas con la cultura y el talento local.

Diputación de Granada, Sabor Granada, InfoJobs, Nescafé y Cervezas Alhambra, junto a colaboradores como Coca-Cola, Royal Bliss, MINI Ilbira Motor y Santander SMUSIC, han contribuido a hacer realidad una iniciativa llamada a convertirse en un referente cultural del sur de España.

La primera edición de GRX La Feria confirma el nacimiento de un proyecto cultural con identidad propia. Una iniciativa que reivindica las raíces andaluzas desde una perspectiva contemporánea, impulsa el talento local y demuestra la capacidad de Granada para liderar nuevas formas de crear, compartir y celebrar la cultura.

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Porque GRX La Feria no ha sido únicamente un éxito de convocatoria. Ha sido el nacimiento de un nuevo símbolo cultural para Granada. Y esto no ha hecho más que empezar.