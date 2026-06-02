La Línea prohíbe el amistoso entre Congo y Chile por el brote de ébola en el país africano: "La documentación que se ha aportado no acaba de justificar que no exista riesgo"

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha firmado este martes un decreto para impedir la celebración del partido amistoso de fútbol entre Congo y Chile, previsto para el próximo 9 de junio, ante los “posibles riesgos sanitarios” derivados del brote de ébola declarado por la Organización Mundial de la Salud en la República Democrática del Congo, donde se han registrado más de 900 casos y 200 muertes sospechosas, además de siete casos y un fallecido en Uganda.

La Línea suspende el amistoso por riesgo sanitario

En un audio difundido por el Ayuntamiento de La Línea, el alcalde (La Línea 100x100) ha lamentado tener que adoptar esta medida, pero la ha justificado en base a un informe del director general de Salud Pública y otro del jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento en los que se "desaconseja por completo" la celebración de este partido "ante los posibles riesgos sanitarios que podrían existir".

"Lamentamos tener que haber tomado esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria que se vive en la República Democrática del Congo en relación al virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean", ha explicado Juan Franco.

Garantías sanitarias para el Congo-Chile

Este mismo lunes ya avisaba de que podía tomar la decisión de prohibir la celebración del partido de fútbol, un amistoso preparatorio de esta selección africana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en América, si no se le daban garantías de salud para acoger el encuentro.

Todo ello se ha determinado a pesar de que el pasado 22 de mayo el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguraba que se adoptarían "todas las medidas necesarias" para garantizar que no exista "ni un ápice de inseguridad" durante este partido en La Línea de la Concepción tras el brote de ébola declarado en el país africano.

Noticias relacionadas

Según explicó entonces Padilla, se analizaría el itinerario del equipo africano, que había suspendido sus entrenamientos en su país y se trasladaría a Bélgica para preparar la Copa Mundial de la FIFA 2026.