María Jesús Montero reaparece tras dos semanas y confirma que será la líder de la oposición en Andalucía: "Yo estoy aquí"

"Yo estoy aquí". La líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha reaparecido en el Parlamento de Andalucía este martes tras obtener 28 escaños en las elecciones autonómicas y estar dos semanas sin agenda pública. Su ausencia de los últimos días había avivado los rumores sobre la posibilidad de que no tomara posesión de su acta como diputada autonómica, algo que ella misma ha desmentido.

El 17M Montero mantuvo un encuentro con la prensa en el que no aceptó preguntas. Desde entonces, la exvicepresidenta del Gobierno no había tenido ningún acto púbico ni se había puesto en contacto con sus secretarios provinciales. Desde el partido aclaraban que se había tomado unos días de descanso, mientras, las noticias sobre corrupción en su partido se multiplicaban. No fue hasta la tarde de este lunes cuando participó en la ejecutiva federal.

"Ya lo he dicho por activa y por pasiva que el día 11 recogeré mi acta de diputada aquí, en el Parlamento de Andalucía, y renunciaré a al acta de diputada en el Congreso de los diputados", ha aclarado la líder de los socialistas andaluces para confirmar que esperará hasta el último día para convertirse en parlamentaria andaluza. Así, ha asegurado que "no hay ninguna novedad" y que dice lo mismo "desde el primer día".

Montero pide a Moreno que negocie

De hecho, Montero ha puesto el foco sobre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien ha querido trasladarle la "urgencia" de que negocie una investidura con Vox. "Andalucía no puede esperar", ha señalado para pedirle explicaciones al líder de los populares sobre las conversaciones que mantiene o mantendrá con los de Santiago Abascal. "Que se ponga en movimiento".

Pese a que siempre que se le ha preguntado ha rechazado la posibilidad de volver a Madrid tras los comicios autonómicos, Montero no ha aclarado qué cargo parlamentario va a ocupar. "Estamos trabajando en ello, pero yo voy a ser la que ejerza la oposición al señor Moreno", ha puntualizado. De hecho, ha criticado al PP porque, en sus palabras, dijeron que no se presentaría a las elecciones y no recogería el acta.

La exministra tampoco ha querido pronunciarse respecto a otros cargos que le corresponde nombrar como líder del grupo parlamentario. "Estamos trabajando en ello", ha vuelto a repetir como un mantra. Así, se desconoce si los senadores por designación autonómica que le corresponden al PSOE repetirán en su cargo o qué socialistas estarán en la Mesa: "Conforme vayamos avanzando se irán produciendo designaciones".

"Afecto y confianza" hacia Zapatero

Montero también ha respondido a las preguntas de los medios sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El dirigente socialista tuvo un papel protagonista en las elecciones andaluzas y la líder del PSOE-A ha señalado que "lo único" que conoce es el auto y ha puntualizado que el expresidente "lo ha desmentido". "Tiene mi afecto y tiene mi confianza del presidente Zapatero", ha insistido.

El exdirigente socialista ha sido imputado en el caso Plus Ultra por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Según la exvicepresidenta, Zapatero "está trabajando duro en esa comparecencia ante los tribunales". "Esperamos escucharlo y que aclare algunos extremos porque hay cuestiones que pueden ser legales y que están dentro del ámbito de la responsabilidad de cada uno, y hay otras que insinúan que pueden no serlo".

Con todo, la que fuera mano derecha del presidente Pedro Sánchez en el Gobierno central ha rechazado un posible adelanto electoral: "Tocan en julio del 27". Además, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha tachado de "iluso" por pedir a los socios de gobierno que apoyen una moción de censura y le ha recordado "todos los descalificativos" que, según sus palabras, ha vertido sobre el PNV y, "especialmente", Junts.