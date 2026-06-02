La playa de Huelva que no aparece de golpe: hay que seguir un camino para encontrarla de verdad
Un entorno natural casi intacto, con acceso a pie, pocas infraestructuras y un ambiente tranquilo entre dunas, arena y mar abierto
La costa de Huelva guarda algunos de los rincones más espectaculares de Andalucía. Cuando se habla de una playa virgen onubense, lo habitual es pensar en enclaves en el entorno de Doñana donde la tranquilidad y la naturaleza son la nota predominante, como las playas de Torre del Loro, Cuesta Maneli, Rompeculos o más allá de Matalascañas, en este último caso en pleno Doñana donde solo se puede acceder en bici o andando. Sin embargo, hay otro rincón menos mencionado que también conserva ese carácter salvaje y apartado.
Ese lugar es la playa de Nueva Umbría, un extenso arenal situado en el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido, dentro del término municipal de Lepe. Se trata de una playa de gran longitud, con unos 12 kilómetros de arena fina, pequeñas dunas y un entorno natural sin grandes construcciones a pie de playa.
Una playa con pocas infraestructuras y mucho encanto natural
Nueva Umbría no es una playa urbana al uso. De hecho, uno de sus principales atractivos es precisamente que cuenta con escasas infraestructuras, lo que ayuda a mantener su aspecto natural y su ambiente tranquilo. Es una zona muy frecuentada por pescadores, que encuentran en este tramo del litoral un espacio idóneo para la pesca, y también por nudistas, ya que parte de la playa es conocida por su tradición naturista.
Quien busque chiringuitos, paseos marítimos o servicios propios de una playa masificada no encontrará aquí ese tipo de oferta. En cambio, sí encontrará un paisaje abierto, silencioso y con una sensación de aislamiento cada vez más difícil de hallar en la costa.
Cómo llegar a la playa de Nueva Umbría
El acceso a la playa de Nueva Umbría puede hacerse de varias formas. Una de las opciones más habituales es llegar en barco desde El Rompido, cruzando hasta la flecha. También es posible acceder desde la zona de La Antilla, caminando por la arena, o hacerlo desde El Terrón, un pequeño núcleo de Lepe situado junto al puerto.
Este último acceso es uno de los más particulares. Desde el puerto de El Terrón hay que tomar la carretera en dirección a La Antilla y, a poca distancia, aparece un desvío a la izquierda que conduce a una vía en estado irregular. Tras recorrer aproximadamente un kilómetro, el vehículo se puede dejar en uno de los laterales y continuar a pie por un sendero que lleva directamente hasta la playa.
Un camino entre vegetación antes de llegar al mar
Parte del encanto de este enclave está en el propio recorrido. El sendero avanza entre vegetación y dunas hasta que, poco a poco, comienza a abrirse el paisaje y aparece el mar. La llegada a Nueva Umbría tiene ese punto de descubrimiento que conservan las playas menos transformadas: primero el camino, después la arena y finalmente una línea de costa amplia, casi sin edificaciones y con el horizonte como protagonista.
Durante la temporada estival, el Ayuntamiento de Lepe ha puesto en marcha en años anteriores un servicio de vehículos eléctricos con capacidad para 14 personas, pensado para facilitar el acceso desde El Terrón hasta el inicio del sendero. El trayecto tenía un coste reducido y permitía evitar el uso del coche particular en esta zona natural.
La playa de Nueva Umbría es, en definitiva, una de esas playas de Huelva que conservan todavía un aire escondido. No tiene la fama inmediata de Cuesta Maneli o Torre del Loro, pero ofrece una experiencia similar: naturaleza, tranquilidad, arena fina y un acceso que obliga a dejar atrás el ruido antes de llegar al mar.
- La Junta de Andalucía abre una investigación al sistema de pizarras digitales de colegios e institutos tras ser hackeadas dos veces para que suene Bad Bunny
- El Gobierno y el Puerto de Sevilla dan luz verde a la instalación de barreras móviles en el Guadalquivir contra las narcolanchas
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- Andalucía pasará del calor extremo a una tregua en los termómetros con hasta 13 grados menos, según Aemet
- El Gobierno convoca de urgencia a la Junta de Andalucía para activar el derribo del Algarrobico
- El plan de climatización de las aulas se ralentiza: la Junta de Andalucía priorizará este año la reparación de colegios dañados por las borrascas
- La playa de Huelva que parece sacada de un sueño y se esconde entre acantilados frente al Atlántico
- Hackean las pizarras digitales y suena Bad Bunny en institutos y colegios de Andalucía: 'Estaba dando clase y saltó 'Debí tirar más fotos'