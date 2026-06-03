Un Alvia Cádiz-Madrid acumula más de tres horas de retraso tras quedar detenido en Sevilla
El tren Alvia quedó parado en el cambiador de vía a las 08,40 horas, lo que obligó a Renfe a enviar un tren de reserva para realizar el transbordo de los viajeros afectados
Una incidencia técnica en el cambiador de Majarabique, en Sevilla, obligó este miércoles 3 de junio a transbordar a los pasajeros de un tren Alvia que había salido de Cádiz a las 06,35 horas con destino Madrid, provocando una demora de más de tres horas en el viaje.
Fuentes de Renfe han detallado a Europa Press que el tren se ha quedado parado a las 08,40 horas en el cambiador de vía, por lo que se ha enviado un tren de reserva desde Sevilla Santa Justa para poder llevar a cabo el transbordo de los viajeros afectados por la incidencia.
Demora de 186 minutos en el Alvia
Una vez finalizado este proceso, el tren Alvia ha retomado la circulación a las 11,27 horas desde el cambiador de Majarabique con una demora de 186 minutos respecto al horario programado.
Renfe ha asegurado que ha informado a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.
Como consecuencia de esta incidencia, se han visto afectados el alvia de Madrid que salía a las 07,05 horas hacia Cádiz y que ha tenido que finalizar el trayecto en Sevilla, donde los viajeros han sido reubicados en otro tren de Media Distancia sobre las 11,00 horas, y que circula en doble composición.
Otros trenes afectados entre Cádiz, Sevilla y Madrid
También ha sufrido incidencias el Alvia de Cádiz de las 13,30 horas, al tener que iniciar el recorrido en Sevilla Santa Justa. En este caso los viajeros hacen el trayecto de Cádiz a Sevilla en un Media Distancia, que llegará a la capital hispalense a las 15,17 horas para continuar desde allí hacia Madrid.
Ante esta situación, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha exigido "soluciones" al ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando que "ni Jerez ni ningún otro lugar de España merece este transporte". "Esto podría ser una anécdota, pero lamentablemente no es", ha escrito en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.
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