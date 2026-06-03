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Andalucía declara tres días de luto por el fallecimiento del consejero José Carlos Gómez Villamandos

El Gobierno andaluz ha suspendido todos sus actos en señal de "reconocimiento y respeto" a el ex rector de la UCO

Archivo - Juanma Moreno y José Carlos Gómez Villamandos cuando éste era rector de la Universidad de Córdoba.

Archivo - Juanma Moreno y José Carlos Gómez Villamandos cuando éste era rector de la Universidad de Córdoba. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

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SEVILLA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decretado este miércoles tres días de luto oficial en Andalucía como "muestra de respeto" por el fallecimiento del consejero José Carlos Gómez Villamandos y "en reconocimiento a su compromiso con la Universidad, el Conocimiento, la Innovación y la Autonomía de Andalucía". El luto oficial durará hasta las 24 horas del viernes 5 de junio. En estos días ondeará a media asta la bandera de Andalucía en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta. Se han suspendido además todos los actos y la celebración del Consejo de Gobierno.

"José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación en la pasada legislatura, ha sido un claro ejemplo de compromiso con la Universidad y con el conjunto del sistema andaluz del conocimiento, por cuyo desarrollo trabajó incansablemente con una amplia visión de futuro", recoge el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El decreto destaca que Gómez Villamandos fue "un gran servidor público", dotado de "una extraordinaria capacidad de trabajo, un marcado optimismo y abierto al diálogo y a la búsqueda de acuerdos en favor del conjunto de la comunidad universitaria y científica en particular, y de la sociedad andaluza en su conjunto". La Junta resalta que "siempre pensó en la política como una poderosa herramienta de transformación, a través de la cual impulsó iniciativas de calado entre las que destacan la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), así como el nuevo impulso que dio al ecosistema innovador y tecnológico de la Comunidad Autónoma".

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"Puso en el centro de sus prioridades a los más jóvenes, al estudiantado y a los emprendedores en Andalucía, la tierra que amaba y a la que dedicó su vida. Sin duda, su vocación de servicio a los demás, su defensa del conocimiento como motor de progreso y su firme compromiso con Andalucía definieron una trayectoria marcada por la responsabilidad, la cercanía y la búsqueda constante del interés general", continúa resaltando el decreto firmado por Moreno.

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