La costa andaluza que 'The Times' define como la "más infravalorada" de toda España: "Se puede disfrutar durante todo el año y pocos la conocen"

"La infravalorada costa española que se puede disfrutar durante todo el año y que pocos británicos conocen". Así ha calificado el prestigioso diario británico 'The Times' un enclave andaluz que ha enamorado a su redactora Sue Bryant por sus "bares con los pies en la arena, castillos en lo alto de los acantilados y playas escondidas": la Costa Tropical, en la provincia de Granada.

La propia periodista ha sido la encargada de mostrar las bondades y tesoros que ha descubierto del territorio en los constantes viajes que ha hecho a esta costa granadina desde hace más de una década, y que le ha llevado a adquirir una casa allí y pasar sus vacaciones y eventos importantes en el lugar, hasta el punto de haber celebrado allí su boda.

La Costa Tropical, la joya de Granada que enamora a The Times

"Mi corazón siempre da un vuelco cuando pasamos el cartel que anuncia que estamos en la provincia de Granada, a unos 40 minutos en coche al este de Málaga", ha señalado la redactora sobre esta Costa Tropical formada por 80 kilómetros de litoral que se extienden desde el este de Nerja hasta La Rábita, "entre las estribaciones de Sierra Nevada y el Mediterráneo".

Salobreña, en la Costa Tropical de Granada / Ayuntamiento de Salobreña

"Si bien es corta, tiene mucho que ofrecer", ha asegurado la periodista sobre este litoral que combina montañas escarpadas que se "precipitan directamente al mar" con desfiladeros que "serpentean" alrededor de playas cientos de metros más abajo.

Una costa sin masificación entre montañas y playas escondidas

Un lugar que deja atrás los bloques de apartamentos de Torrox, en el extremo oriental de la Costa del Sol, en Málaga, para dar paso a una costa sin grandes construcciones y únicamente salpicada por "casas de campo blancas".

"No hay ni rastro de un desayuno inglés completo ni de un brunch con barra libre", ha destacado sobre las posibilidades que ofrece este rincón de disfrutar de un ambiente de belleza privilegiada alejado de la masificación de otros destinos andaluces.

Castillos, torres vigía y pasado musulmán

Un entorno del que la periodista ha recalcado sus rastros propios de su pasado musulmán, con calles serpenteantes y casas bajas y encaladas, así como un paisaje agreste con antiguas torres de vigía.

A estos se suman sus castillos "inexpugnables" con siglos de antigüedad, que se alzan "imponentes" desde las escarpadas cimas de Almuñécar y Salobreña.

Salobreña, en la Costa Tropical de Granada / Ayuntamiento de Salobreña

"Tiene un microclima único que propicia el cultivo de mangos, chirimoyas, higos y granadas. Incluso existe una plantación de café, la única en la Europa continental", ha añadido al respecto.

La Herradura, el rincón favorito de la Costa Tropical

Tal y como ha relatado la redactora, su destino favorito de la Costa Tropical es La Herradura, un pueblo costero situado "en esta franja de tierra donde un kilómetro y medio de playa de guijarros", flanqueado por dos promontorios boscosos y escarpados: Punta de la Mona y el Cerro Gordo, de 213 metros de altura.

"Me asombra que tan pocos británicos conozcan esta región. Está a solo una hora en coche de Málaga, pero cuando hablo con entusiasmo de ella, normalmente me encuentro con miradas de desconcierto", ha recalcado.

Un destino auténtico lejos de los grandes hoteles

Al contrario de lo que ocurre en tantos otros destinos andaluces e incluso en la localidad granadina de Almuñécar, en La Herradura "no hay hoteles de gran altura", sino que la mayoría de visitantes alquilan villas y apartamentos, y la mayoría de visitantes y habitantes de esta zona son españoles.

Salobreña, en la Costa Tropical de Granada / Ayuntamiento de Salobreña

"Nuestros vecinos son españoles, holandeses e irlandeses. Hay hippies viviendo en las colinas, artistas y arquitectos restaurando las casas encaladas que bordean las vertiginosas calles del casco antiguo y, en las villas multimillonarias de Punta de La Mona, gente adinerada de Madrid y Granada", ha añadido.

Cuándo visitar la Costa Tropical de Granada

Para la redactora, el mejor momento para acudir a esta costa es durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre, ya que julio y agosto son "demasiado calurosos y hay demasiada gente".

"Esta costa le encantará a familias, amantes de la naturaleza y a cualquiera que busque una auténtica experiencia española", ha recalcado.

De igual modo, ha explicado que en los meses más fríos también se puede disfrutar de un paisaje único con los almendros teñidos "de rosa con sus flores", además de visitar las cumbres de Sierra Nevada, los distintos picos y recorridos senderistas de la zona, así como sus enclaves patrimoniales.

Chiringuitos, deportes acuáticos y vida al aire libre

La redactora también ha señalado que en la Costa Tropical destacan los chiringuitos donde "te metes los pies en la arena", sin apenas vida nocturna ni tiendas de diseño.

"Lo que encontrarás es una vida sana al aire libre", ha recalcado la periodista de 'The Times', que recomienda realizar actividades acuáticas en este litoral, como kayak, buceo o paddle surf.

Salobreña, en la Costa Tropical de Granada / Diputación de Granada

Por ello, ha recomendado visitar este lugar desconocido para gran parte de los turistas que guarda en su interior toda clase de tesoros naturales, patrimoniales y paisajísticos: "Apenas te das cuenta de que la Costa Tropical está ahí pero, una vez que la descubres, te preguntas por qué tardaste tanto".