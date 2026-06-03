El ejercicio más complejo del examen de Matemáticas II de la Selectividad en Andalucía: "La optimización me ha pillado desprevenido"

La segunda jornada de la PAU en Andalucía viene marcada por la asignatura troncal de la modalidad de bachillerato que han escogido los alumnos. De todas ellas, la materia de Matemáticas II del itinerario de Ciencias de la Salud es el gran caballo de batalla para muchos estudiantes. En líneas generales, el examen ha ido bien aunque el ejercicio de optimización ha sido el más complejo, mientras los de probabilidad han resultado más asequibles, según han comentado algunos estudiantes a preguntas de El Correo de Andalucía. Luces y sombras en uno de los exámenes más polémicos.

El primer bloque de esta prueba es obligatorio. Los estudiantes han tenido que hallar las dimensiones de una ventana para permitir la mayor entrada de luz después de unas pautas dadas en cuanto a dimensiones de la misma y su perímetro. Es lo popularmente conocido como "ejercicio de optimización". Además, en este mismo bloque se encontraba otro segundo enunciado referido a geometría, donde debían hallar el área de un triángulo, así como el volumen de un tetraedro. Por su parte, el segundo bloque ha sido el optativo. Los estudiantes debían escoger dos de cuatro ejercicios propuestos: matrices, sistemas, funciones y probabilidad.

Optimización: el ejercicio más difícil

El ejercicio de optimización ha sido lo más complejo según han indicado algunos alumnos a El Correo de Andalucía. "Un poco mal, la verdad, estaba mezclado con geometría", comentaba una joven estudiante. Otro compañero también coincidía: "Me ha pillado un poco desprevenido". Un tercer alumno discrepaba: "Las de funciones no las he visto yo muy complicadas la verdad". Eran algunos de los que se han examinado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

Por su parte, un cuarto alumno consultado por este periódico era mucho más tajante: "Lo único sencillo ha sido el problema de probabilidad". Precisamente, este ha sido el "más asequible" para la mayoría de ellos y ellas. Un ejercicio para obtener la probabilidad de extraer un número determinado de monedas de oro y plata partiendo de dos bolsas llenas de este tipo de dinero en metálico.

Calculadoras y folios en sucio son la tónica dominante entre los pasillos de muchas facultades de Andalucía en la mañana de este miércoles. Matemáticas II es de las más polémicas de toda la selectividad. En ediciones anteriores, los alumnos se han quejado de la excesiva complejidad de la misma. En ocasiones, son unas décimas las que deciden si entran en los grados o, en cambio, deben esperar u optar por otras vías.

Ciencias Generales: la alternativa por la que más estudiantes optan

Debido a la complicación de la prueba de Matemáticas II, muchos alumnos que se deciden por grados de la rama de Ciencias de la Salud -como Medicina o Enfermería- optan por examinarse además de otra materia: Ciencias Generales. Esta le pondera exactamente lo mismo, es decir, un total de 0,2. Además, se trata de una prueba más asequible por lo que muchos también se apuntan para no jugarse todo a la carta de Matemáticas II. En cambio, habrá cambios de cara al próximo año, ya que pasará a ponderar solo 0,1 para aquellos grados de la rama de la sanidad.

"Yo creo que es bastante asequible, son cuatro asignaturas en una misma prueba: química, física, biología y geología", detallaba una alumna tras finalizar el citado examen de Ciencias Generales. "Te exijen una base bastante baja y sabes a lo que vienes, más aún cuando procedes del itinerario de Bachillerato".

La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comienzan a las 8:30 horas todas las jornadas. Este año, por primera vez, no pueden sacar del aula el folio con las preguntas del examen hasta que todos hayan finalizado la prueba. Se trata de una medida más para evitar las trampas durante el examen. Al igual que son una novedad los inhibidores de frecuencia que están pasando los examinadores de forma aleatoria con el fin de detectar dispositivos electrónicos.

La selectividad más multitudinaria de la historia

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) está siendo la más multitudinaria de toda la historia de la comunidad, con un total de 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, según el avance de matriculados facilitado por las universidades públicas andaluzas a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Teniendo en cuenta el género de los inscritos, 31.548 son mujeres (58,97%) y 21.947 son hombres (41,03%).

De acuerdo con la información consultada, las matriculaciones formalizadas este curso suponen un 5,10% más con respecto a las inscripciones del pasado año, que sumaron 50.899, superando, además, el registro de 51.969 de 2024, que había sido el más numeroso hasta ahora. En cualquier caso, la estadística analizada por la Consejería de Universidad evidencia un crecimiento sostenido en los últimos años.