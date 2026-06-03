Los estudios de ADE y Derecho de Loyola destacan en empleabilidad e internacionalización en Andalucía, según el Ranking CYD 2026

Los resultados de la 13ª edición del ranking CYD, que cuenta con la información más completa y el mayor número de universidades de España, consolidan el liderazgo de la Universidad Loyola en Andalucía en parámetros como productividad científica por profesor, rendimiento académico e internacionalización, con indicadores que se mantienen en nivel alto desde hace varias ediciones. Además, el ranking sitúa a la Universidad Loyola en una posición especialmente destacada en Andalucía en los ámbitos ADE y Derecho en dos aspectos clave: la orientación internacional de sus estudios y la empleabilidad de sus egresados tanto en grado como en máster.

En los estudios del área de Administración de Empresas -que incluye los grados en ADE y Economía y sus dobles, así como el MBA-, Loyola sobresale de forma clara en orientación internacional. Hay que señalar que estos estudios cuentan desde este curso con única la acreditación internacional AACSB de Andalucia. La Universidad presenta en este ámbito el valor más alto en asignaturas obligatorias impartidas en idioma extranjero tanto en grado como en máster, con un 61,08%, y lidera también el indicador de profesorado extranjero, con un 10,94%. Además, registra un dato muy relevante en movilidad internacional de estudiantes, el más alto de las universidades andaluzas, con un valor de 1,1253, lo que equivale aproximadamente a 11 estudiantes en programas de intercambio internacional por cada 1.000 estudiantes matriculados.

Liderazgo en ADE y Derecho: empleabilidad e internacionalización

Estos buenos resultados internacionales en el ámbito de ADE se complementan con una posición muy destacada en empleabilidad. En la citada área, Loyola alcanza una tasa de contratos indefinidos del 80% al año de finalizar los estudios y del 95,6% a los cuatro años, situándose como el mejor resultado del sistema universitario andaluz. También destaca en la adecuación del empleo a la formación recibida, con un 47,5% al año y un 57,14% a los cuatro años, así como en la base media de cotización a la Seguridad Social a los cuatro años, que asciende a 31.641 euros, el dato más alto entre las universidades de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, en el ámbito de Derecho -que contempla el grado en Derecho y sus combinaciones dobles, así como los másteres del área jurídica- la Universidad Loyola vuelve a mostrar una clara orientación internacional. Lidera en Andalucía el indicador de asignaturas obligatorias en idioma extranjero, con un 17,18%, y obtiene el valor más alto en profesorado extranjero, con un 9,32%. Asimismo, es la universidad que presenta el dato más favorable en prácticas en el extranjero, con un 1,76%, un indicador especialmente relevante por su conexión directa con la experiencia formativa internacional del estudiante.

En cuanto a empleabilidad, Derecho ofrece resultados especialmente sólidos a los cuatro años de la graduación. Loyola alcanza una tasa de afiliación a la Seguridad Social del 70,69%, la más alta entre las universidades andaluzas comparadas, y una tasa de contratos indefinidos del 90,24%. Destaca también de forma muy significativa la tasa de empleo acorde con la formación, que se sitúa en el 73,17%, el mejor resultado del conjunto analizado. Además, la base media de cotización a los cuatro años alcanza los 30.933 euros, uno de los registros más elevados.

Potencia investigadora y transferencia de conocimiento

En conjunto, los datos del Informe CYD reflejan que los estudios de los ámbitos de ADE y Derecho de la Universidad Loyola combinan una marcada dimensión internacional con resultados de empleabilidad especialmente positivos, tanto por la estabilidad contractual de sus egresados como por la adecuación entre la formación recibida y el empleo desempeñado.

El ranking CyD también analiza a las universidades a nivel global teniendo en cuenta 36 indicadores que se agrupan en diferentes dimensiones: Enseñanza y Aprendizaje, Investigación, Transferencia de Conocimiento, Orientación Internacional y Contribución al Desarrollo Regional.

Referente andaluz en proyección internacional y rendimiento académico

En lo que respecta al apartado de investigación, la Universidad Loyola mejora resultados respecto al informe de 2025. En cuanto a la productividad científica -publicaciones por profesor- Loyola se sitúa ya en primera posición en Andalucía con 6,75. A nivel nacional, es la 4ª del total de privadas de España en este parámetro, solo superada por la Universidad de Navarra, la UOC y la Internacional de Cataluña. Además, alcanza un 16,04% en publicaciones altamente citadas, el segundo mejor resultado de Andalucía y el décimo tercero a nivel nacional. También presenta un dato relevante en tramos de investigación, con un valor de 0,6378, situándose entre las universidades con mejores registros.

En transferencia de conocimiento, la Universidad obtiene resultados especialmente positivos en indicadores vinculados al impacto social y la conexión con el entorno. Loyola lidera en Andalucía el indicador de impacto en políticas públicas, con un 8% de publicaciones citadas en documentos de política pública, y se sitúa en segunda en publicaciones generadas en colaboración con empresas, con un 4,07%.

Orientación internacional

En la dimensión de orientación internacional, Loyola obtiene algunos de los mejores resultados de Andalucía. La Universidad lidera el indicador de movilidad de estudiantes, con un valor de 0,1915, lo que equivale aproximadamente a que 19 de cada 100 estudiantes de grado y máster participan en programas de intercambio con el extranjero. Este dato coloca a Loyola por delante del resto de universidades andaluzas analizadas y en la cuarta posición sobre el total de las privadas de España.

También destaca en profesorado extranjero, indicador en el que vuelve a ocupar la primera posición, con un 8,67% de PDI con nacionalidad distinta a la española. Este resultado refuerza la dimensión internacional del claustro y la capacidad de la Universidad para atraer talento académico internacional.

A ello se suma el buen resultado en titulaciones de grado impartidas en un idioma extranjero, donde Loyola alcanza un 10%, situándose en segunda posición en Andalucía. Además, en publicaciones internacionales, el 45,05% de la producción científica de la Universidad se realiza en colaboración con instituciones extranjeras, uno de los porcentajes más altos del sistema universitario andaluz.

Junto a esta proyección internacional, Loyola presenta resultados especialmente sólidos en enseñanza y aprendizaje. La Universidad lidera la tasa de rendimiento en grado, con un 86,93%, y también la tasa de rendimiento en máster, con un 98,34%, los valores más altos entre las universidades comparadas. Asimismo, obtiene el mejor resultado en tasa de éxito en grado, con un 89,08%.

En definitiva, para el rector Gómez-Estern “en conjunto, los datos del Informe CYD reflejan que la Universidad Loyola combina una marcada dimensión internacional con un alto rendimiento académico, una producción investigadora relevante y una creciente capacidad de transferencia e impacto social".

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Sobre el Ranking CyD

Uno de los valores diferenciales del Ranking CYD es que analiza la información facilitada directamente por las universidades: a través de tres cuestionarios, cuyos datos recopila en una plataforma web y con un control de calidad y revisión. Además, recoge información del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Universidades y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los indicadores cienciométricos y de patentes han sido elaborados por el SCImago Lab a partir de la información extraída de la base de datos bibliográfica Scopus y de PATSTAT. Para algunos ámbitos, los indicadores cienciométricos se han construido a partir de la base de datos WoS por el CWTS de Leiden.