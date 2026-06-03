La izquierda presiona a Juanma Moreno para que se reúna con el Gobierno de España y negocie la financiación autonómica: "El rechazo es injustificable"

"El andalucismo de Moreno es pura mentira", "es injustificable" o "es una negativa a defender los intereses de Andalucía". La izquierda se ha plantado contra el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, por rechazar una reunión con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para tratar la reforma del modelo de financiación autonómica que su Gobierno denuncia como "perjudicial" para la comunidad autónoma.

El Ejecutivo central se puso en contacto con el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, como hizo con el resto de comunidades, para mantener una reunión bilateral y tratar el tema. Sin embargo, desde el Gobierno autonómico han rechazado tanto la propuesta económica del Ministerio de Hacienda, como cualquier tipo de encuentro en el que no estén incluidos el resto de territorios del Estado.

La que fuera ministra de Hacienda y negociadora de este nuevo sistema de financiación y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía de mantener una actitud "injustificable". La exvicepresidenta ha recordado que esta financiación "supondría 5.700 millones de euros más al año para Andalucía" frente a la situación de los servicios públicos en la comunidad.

Qué reclama la Junta de Andalucía

La financiación autonómica es uno de los principales motivos de conflicto entre el PP y el PSOE desde que Montero propuesto el nuevo planteamiento de la mano de los independentistas catalanes. El rechazo quedó demostrado en los múltiples portazos que los consejeros del PP dieron al Ministerio. Así, desde la Junta denuncian que "son solo un intento a la desesperada de contentar al independentismo".

Desde la Junta de Andalucía aluden, más allá de las cuestiones ideológicas, la administración autonómica apunta a informes como el de Fedea. La fundación sostiene que, aunque el modelo acordado entre la exministra Montero y los independentistas catalanes sí que reduce las diferencias entre Andalucía y otros territorios, la comunidad sigue por debajo de la media nacional por habitante.

Montero no ha sido la única en denunciar la negativa de Moreno a sentarse con Arcadi España. Como ella, el líder de Adelante , José Ignacio García, ha lamentado que el dirigente popular "tiene más interés en representar los intereses del PP que los intereses de Andalucía" y lo ha calificado de ser "una vergüenza". De hecho, ha recordado que "sentarse en una mesa bilateral con el Estado es algo que está en el Estatuto de Autonomía".

En qué consiste el nuevo modelo de financiación autonómica

"Si va de elegir entre [Alberto Núñez] Feijóo y Andalucía, Moreno y el Partido Popular lo tienen claro, eligen a Feijóo", ha sentenciado Rafael Sánchez Rufo, parlamentario de Por Andalucía. Aunque desde la formación han defendido que el acuerdo que se alcance debe ser "multilateral" y contar con la opinión de todas las comunidades autónomas, sí que han subrayado la importancia de estar "en todas las reuniones bilaterales".

El modelo que planteó Montero al frente del Ministerio y que ahora defiende Arcadi España otorga más dinero a las comunidades autónomas procedente del Estado. De esta forma, las carteras del Gobierno central tendrán que reducir su presupuesto con el obejtivo de inyectar en las comunidades autónomas 21.000 millones de euros más. Además, establece el compromiso de revisar el fondo de compensación.

Ante las diferencias de criterios que defendían los distintos territorios, este nuevo modelo plantea el indicador de población ajustada. Este mecanismo, basado en la cantidad de población cada comunidad autónoma, contempla también otros factores para corregir diferencias como la cantidad de mayores, desempleados o incluso el territorio, introduciendo conceptos que benefician sobre todo a Cataluña y Andalucía.