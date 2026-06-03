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#ElCorreoPregunta

La Rábida, punto de encuentro para definir el futuro de Huelva en una nueva edición de #ElCorreoPregunta

Huelva analiza sus retos de futuro con una mirada puesta en el equilibrio territorial, la actividad empresarial y la protección de su riqueza natural

David Toscano, presidente de la Diputación Provincial de Huelva

David Toscano, presidente de la Diputación Provincial de Huelva / El Correo

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El Correo

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El próximo 8 de junio, en la Dársena del Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Huelva tiene una de esas citas en las que el territorio se pregunta hacia dónde ir. Con el patrocinio de Moeve, el encuentro plantea una reflexión que no se responde únicamente desde los despachos, sino también desde sus pueblos, desde sus empresas, desde sus alcaldías y desde quienes conocen de cerca las necesidades cotidianas y las oportunidades de la provincia.

Aquí puedes apuntarte:

La jornada comenzará a las 9:30 horas con recepción, acreditación y café previo, un formato pensado para favorecer el contacto directo entre instituciones, patrocinadores, empresas y representantes municipales. A las 10:00 horas, Isabel Morillo, directora de este medio, entrevistará a David Toscano, presidente de la Diputación Provincial de Huelva, para analizar el momento que vive la provincia y los retos que marcarán su futuro desarrollo.

Un debate especialmente necesario en un territorio diverso que cuenta con costa, sierra, industria, campo, patrimonio, turismo, energía, biodiversidad y una red de pueblos que sostienen buena parte de la identidad provincial. Todo su varidad exige una mirada política y económica capaz de no dejar territorios al margen.

Los retos de una provincia diversa: de la industria a la biodiversidad]

Tras la entrevista, la agenda incorporará un diálogo sobre “Biodiversidad en Andalucía”, con la participación de Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve en Algeciras-Cádiz, y Narciso Rojas, responsable de Fundación Moeve en Huelva.

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La pregunta de fondo no es solo qué puede hacer la Diputación por Huelva. Es qué Huelva quieren construir quienes tienen responsabilidad pública, capacidad empresarial y compromiso con el territorio. Y esa conversación merece la pena escucharla de cerca.

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