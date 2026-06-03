Traducción de tiendas online con IA: la nueva apuesta de la empresa andaluza IAGT con la startup francesa Reversia para el mercado español

La compañía andaluza tecnológica IAGT y la startup francesa Reversia han alcanzado un acuerdo de colaboración en conjunto con Octine para facilitar que el mercado online español llegué al ámbito internacional. La unión se formalizará en el evento Digital Enterprise Show Málaga (DES), que se celebrará del 9 al 11 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Esta colaboración consiste en acercar al ecommerce nacional una herramienta diseñada para traducir tiendas online a varios idiomas mediante inteligencia artificial, con control humano sobre los contenidos, enfoque SEO multilingüe y capacidad de adaptación a las necesidades reales de cada negocio digital.

“Esta alianza nos permite incorporar al mercado español una solución muy alineada con las necesidades actuales de los ecommerce que quieren crecer fuera de su mercado natural, pero hacerlo con control, eficiencia y una base tecnológica sólida", subrayó José Castro, director de desarrollo de negocio de IAGT . Con esto, se responde a una demanda en el que cada vez más marcas y retailers españoles buscan escalar sus canales digitales hacia nuevos mercados sin multiplicar la complejidad operativa.

De esta manera, la operación marca la entrada de Reversia en el mercado español y se articula a través de un modelo de colaboración entre tres actores complementarios: Reversia, compañía tecnológica, Octiane, que asumirá la representación comercial de esta en España y IAGT, partner oficial de integración tecnológica en el mercado nacional. La experiencia técnica es necesaria para integrar la herramienta en entornos ecommerce reales y así garantizar una implantación ordenada, compatible con las necesidades de cada cliente y orientada a resultados.

La presencia conjunta en DES Málaga 2026 permitirá presentar la solución a retailers, marcas ecommerce, empresas tecnológicas y profesionales de la transformación digital que buscan nuevas formas de mejorar su competitividad. En un momento en el que la inteligencia artificial se integra de lleno en procesos concretos de negocio, Reversia responde a uno de los grandes retos de cualquier ecommerce con ambición internacional: hablar el idioma de cada mercado con contexto, adaptándose a las particularidades culturales y al tono propio de cada país, sin perder consistencia, control ni capacidad operativa.

IAGT y Reversia estarán presentes en un stand de Reversia, con IAGT como partner oficial para la integración de la solución en España. El evento reunirá a empresas, directivos y profesionales vinculados a la inteligencia artificial, el dato, la ciberseguridad, el cloud, el retail tech, el marketing, las startups y la digitalización empresarial.

Cómo funciona la internacionalización de un ecommerce

Cabe destacar que la internacionalización de un ecommerce no depende únicamente de traducir una web, sino que exige adaptar catálogos, fichas de producto, contenidos comerciales, metadatos, posicionamiento orgánico y procesos de actualización continua, manteniendo coherencia de marca y control sobre el mensaje. Es aquí cuando Reversia hace acto de presencia, su propuesta combina automatización y supervisión humana para ayudar a los equipos de ecommerce a ganar agilidad, reducir las cargas manuales y mantener una calidad de traducción profesional en todos sus mercados internacionales.

La plataforma permite traducir tiendas online a más de 110 idiomas con el apoyo de la inteligencia artificial, unas prestaciones con las que ya cuentan PrestaShop y Shopify. Las cuales incorporan glosarios y reglas inteligentes, seguimiento de ventas y optimización SEO multilingüe automatizada, con URLs por idioma, etiquetas hreflang y traducción de metadatos.

Mientras tanto, IAGT es una compañía tecnológica especializada en el desarrollo de software, ecommerce, aplicaciones y soluciones digitales a medida. La empresa trabaja en la construcción, integración y evolución de plataformas digitales, combinando experiencia técnica en backend, frontend, arquitectura, usabilidad e integración con sistemas de terceros. Su enfoque se centra en crear tecnología útil, escalable y conectada con los procesos reales de cada negocio.