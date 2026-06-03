La UCO encontró 20.000 euros en efectivo en la casa de Gaspar Zarrías repartidos entre un baúl de su salón y un vestidor

La UCO encontró la semana pasada en la casa de Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, un total de 18.950 euros en efectivo. El acta de entrada y registro, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, recoge que el dinero fue hallado en un baúl del salón y en un sobre en un vestidor de la vivienda de Madrid del dirigente del PSOE. El dinero incautado se repartía en 200 billetes de 50 euros, otros 305 en billetes de 20 y 75 billetes de 50 euros.

La entrada y registro se realizó a petición del juez Pedraz, que investiga una supuesta trama delictiva dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaba al PSOE o el Gobierno. A Gaspar Zarrías se le investiga como presunto autor de los delitos de organización criminal y falsedad en documento mercantil.

El atestado destaca que "en palabras de uno de los miembros de la organización", Gaspar Zarrías "se habría hecho cargo de los asuntos de carácter jurídico" de la trama. Además, "existen indicios de los que se desprende el conocimiento por su parte de la actividad desplegada por el grupo", destaca el atestado. El exdirigente andaluz tenía conocimiento de todo a través de Leire Díez. La UCO relaciona a Gaspar Zarrías con estos hechos incluso antes de "la propia activación de la actividad criminal, existiendo elementos de interés que se retrotraen al menos al año 2022".

Zaño Sociedad Consultores, empresa de Gaspar Zarrías, habría sido utilizada por la organización como empresa intermediaria para pagar a Leire Díez por los servicios prestados "en el ámbito de la actividad criminal desplegada". Tal y como reconoció el propio Zarrías, en una comparecnecia en los juzgados por otro caso relacionado con la 'fontanera del POSE', se le pagaron 16.000 euros a Díez en junio, julio, agosto y septiembre del año 2024, aunque la investigación no llegó a término. "Aquí no ha tenido nada que ver el Partido Socialista", señaló en sede judicial para negar también que este asunto tuviera "nada que ver con Santos Cerdán".

(Noticia en actualización)