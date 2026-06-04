Las Carreras de Caballos de Sanlúcar tendrán 26 pruebas este verano: fechas, calendario y grandes premios

Las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, una de las competiciones hípicas más antiguas y singulares de España, volverán a llenar las playas gaditanas en agosto con 26 pruebas, una más que en la edición anterior, repartidas en dos ciclos de tres días cada uno.

Calendario de las carreras en Sanlúcar

El calendario aprobado por el Jockey Club Español incluye la disputa de catorce carreras en el primer ciclo, previsto para los días 8, 9 y 10 de agosto; mientras que en el segundo, del 21 al 23, habrá doce pruebas, informó la organización.

En la 181ª edición de esta legendaria competición hípica que se desarrolla cada año en las playas sanluqueñas se celebrarán tres grandes premios: el primero, el GP Diputación de Cádiz el 7 de agosto; y los dos restantes en el segundo ciclo, el Gran Premio Andalucía el día 21, y el GP Ciudad de Sanlúcar el 23, en la última jornada.

Presupuesto y premios de la edición

El presupuesto de esta edición supera ligeramente el millón cien mil euros, de los que algo más de 200 000 están destinados a premios. Las Carreras de Sanlúcar han sido incluidas por Loterías y Apuestas del Estado en el calendario de la apuesta hípica externa, con una jornada de Lototurf que se celebrará el 21 de agosto.

Sanlúcar de Barrameda es sede de la antigua quiniela hípica, junto a otros destacados hipódromos como Madrid, San Sebastián y Dos Hermanas (Sevilla). La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar organiza la tradicional reunión hípica veraniega que se celebra frente al Parque Natural Doñana.