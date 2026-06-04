Los chiringuitos de Punta Umbría estallan: “Cada día que pasa sin autorización es un día perdido”

La Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva (APECH), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha exigido a las administraciones la adopción inmediata de medidas para agilizar los trámites pendientes que mantienen bloqueada la apertura de varios chiringuitos de Punta Umbría (Huelva), después de que el alcalde puntaumbrieño haya defendido que los expedientes que siguen sin resolverse ya no dependen del Ayuntamiento, sino de autorizaciones pendientes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía o de trámites que deben completar los propios empresarios. El sector advierte de que la situación llega cuando la temporada turística ya ha comenzado y la llegada masiva de visitantes al municipio es inminente.

La petición llega después de la reunión mantenida entre la asociación de chiringuitos y los empresarios afectados, en la que el sector trasladó su profunda preocupación por una situación que considera insostenible. Según la organización empresarial, numerosos establecimientos no pueden iniciar aún su actividad pese a estar preparados para abrir e incluso, en muchos casos, contar ya con adjudicaciones resueltas, a la espera únicamente de las autorizaciones y licencias necesarias.

Empresarios afectados por el retraso en la apertura de chiringuitos en Punta umbría en la sede de la FOE en Huelva. / El Correo

El sector reclama agilidad administrativa

El presidente de APECH, Manuel Bernal, ha advertido de las consecuencias económicas que estos retrasos burocráticos están provocando en negocios con una actividad claramente estacional. “no podemos seguir permitiendo que la burocracia vaya por detrás de la realidad económica. Estamos a las puertas del verano y todavía hay empresarios que desconocen cuándo podrán abrir sus establecimientos. Esta incertidumbre es inaceptable y está causando un grave perjuicio a empresas que generan empleo, riqueza y un servicio fundamental para el turismo de nuestra costa”.

Bernal ha insistido en que los empresarios de los chiringuitos no reclaman un trato especial, sino una respuesta coordinada y rápida por parte de las administraciones implicadas. “los empresarios no están pidiendo privilegios ni excepciones, sino simplemente que las distintas administraciones coordinen sus actuaciones y resuelvan los expedientes con la agilidad que requiere una actividad claramente estacional. Cada día que pasa sin autorización es un día perdido para negocios que dependen prácticamente de unos pocos meses al año para garantizar su viabilidad”.

Contrataciones, proveedores e inversiones pendientes

La Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva denuncia que la intervención de distintas administraciones en los procedimientos está generando una situación de bloqueo administrativo que impide a los empresarios planificar con normalidad la temporada. La falta de resoluciones definitivas está retrasando contrataciones, acuerdos con proveedores, pedidos de suministros, inversiones y toda la organización necesaria para ofrecer el nivel de calidad y servicio que demandan los visitantes.

En este sentido, Manuel Bernal ha puesto el acento en la dificultad de gestionar estos negocios sin un calendario claro de apertura. “Es imposible gestionar una empresa con esta falta de certidumbre”, ha señalado Manuel Bernal. “Necesitamos contratar personal, cerrar compras, organizar equipos y planificar inversiones. Cada semana de retraso multiplica los costes y reduce nuestras posibilidades de prestar un servicio de excelencia en plena temporada alta”.

Impacto directo sobre el empleo

La situación también está teniendo un impacto directo sobre el empleo en Punta Umbría. Según APECH, muchos trabajadores habituales de los chiringuitos de Punta Umbría están optando por aceptar ofertas en otros destinos turísticos ante la incertidumbre existente, lo que dificulta aún más la puesta en marcha de los negocios cuando finalmente se autorice su apertura.

La organización empresarial advierte igualmente del daño que esta situación puede ocasionar a la imagen turística de Punta Umbría, uno de los principales destinos del litoral andaluz. La ausencia de establecimientos abiertos o su apertura tardía, sostiene la asociación, repercute directamente en la experiencia de los visitantes y en la competitividad del municipio frente a otros destinos turísticos de costa.

Una mesa institucional y técnica para el sector

Por todo ello, la Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva reclama a las administraciones implicadas que actúen con la máxima urgencia y responsabilidad para desbloquear los expedientes pendientes y garantizar que los establecimientos puedan desarrollar su actividad con normalidad cuanto antes.

Asimismo, la organización empresarial anuncia que, a través de la FOE, impulsará la constitución de una mesa institucional y técnica de trabajo que permita establecer una hoja de ruta estable para el sector de los chiringuitos. El objetivo es aportar seguridad jurídica, mejorar la coordinación administrativa y buscar soluciones duraderas que eviten que situaciones como la actual vuelvan a repetirse.

Los chiringuitos, motor económico de Punta Umbría

Manuel Bernal ha concluido defendiendo el peso económico, laboral y turístico de estos establecimientos en el municipio. “Los chiringuitos forman parte de la identidad de Punta Umbría, son un motor económico de primer orden y generan empleo para cientos de familias. No podemos permitir que cuestiones meramente administrativas comprometan la actividad de un sector esencial para la economía local y para la imagen turística de nuestro litoral”.

El Ayuntamiento cifra en 18 los chiringuitos listos para abrir

La reclamación empresarial llega después de que el Ayuntamiento de Punta Umbría haya actualizado la situación del sector y haya cifrado en 18 los establecimientos que cuentan ya con permisos para abrir o se encuentran en proceso de hacerlo. El Consistorio sostiene que los casos pendientes dependen ahora de la autorización de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía o de trámites que deben completar los propios empresarios, tras una polémica iniciada el pasado verano con el cierre de Casa Diego por falta de licencia de apertura y que obligó a revisar concesiones, ubicaciones, ocupación y licencias de los chiringuitos de Punta Umbría.