Lo que no debes hacer al elegir flotadores y manguitos para el verano: Consumo da las claves para que no supongan un riesgo

Con la llegada del verano y el incremento de las actividades en piscinas, playas y espacios acuáticos, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recomienda a las familias reforzar la prudencia al comprar y utilizar artículos infantiles de ayuda a la flotación, como manguitos, flotadores, chalecos, colchonetas hinchables o asientos acuáticos.

Seguridad en artículos infantiles de flotación

Estos productos, muy habituales durante la temporada estival , deben adquirirse siempre atendiendo a un criterio fundamental: la seguridad .

, deben adquirirse siempre atendiendo a un criterio fundamental: la . Desde Consumo se insiste en que estos artículos están diseñados como elementos de apoyo en el agua, pero en ningún caso sustituyen la supervisión permanente de una persona adulta .

se insiste en que estos artículos están diseñados como elementos de apoyo en el agua, pero en ningún caso sustituyen la supervisión permanente de una . Los artículos infantiles de flotación tampoco garantizan por sí mismos la prevención del ahogamiento .

tampoco garantizan por sí mismos la prevención del . Antes de la compra, es esencial comprobar que el producto incorpora el marcado CE , obligatorio para su comercialización en la Unión Europea .

, obligatorio para su comercialización en la . El marcado CE acredita que la empresa fabricante o responsable legal del artículo ha evaluado el producto y ha verificado que cumple los requisitos de seguridad , sanidad y protección medioambiental exigidos a nivel comunitario.

acredita que la empresa fabricante o responsable legal del artículo ha evaluado el producto y ha verificado que cumple los requisitos de , y exigidos a nivel comunitario. El etiquetado debe presentarse, al menos, en castellano e incluir información clara sobre la empresa fabricante o responsable, advertencias de seguridad e instrucciones de uso.

Advertencias e instrucciones de uso

Entre los aspectos que deben figurar de forma visible se encuentra la necesidad de inflar completamente todas las cámaras de aire antes de su utilización.

antes de su utilización. También debe aparecer la advertencia expresa de que el producto no protege frente al riesgo de ahogamiento .

. En el caso de los manguitos , debe especificarse que su colocación correcta es exclusivamente en la parte superior de los brazos.

, debe especificarse que su colocación correcta es exclusivamente en la parte superior de los brazos. Estos artículos deben utilizarse únicamente en zonas donde el menor pueda mantenerse de pie y siempre bajo vigilancia constante .

. El producto debe señalar de forma precisa la franja de edad y peso para la que ha sido diseñado, evitando usos inadecuados que puedan comprometer la seguridad infantil .

para la que ha sido diseñado, evitando usos inadecuados que puedan comprometer la . El folleto informativo tiene que incluir instrucciones detalladas sobre inflado, desinflado, cierre de válvulas y correcta colocación del artículo.

tiene que incluir instrucciones detalladas sobre inflado, desinflado, cierre de válvulas y correcta colocación del artículo. Un uso incorrecto de estos productos puede aumentar el riesgo de accidente en piscinas, playas y otros entornos acuáticos.

Compra en establecimientos fiables

La Dirección General de Consumo recuerda la conveniencia de adquirir este tipo de productos en establecimientos fiables .

recuerda la conveniencia de adquirir este tipo de productos en . Se recomienda evitar artículos sin etiquetado adecuado , sin identificación del fabricante o procedentes de canales de venta que no ofrezcan garantías suficientes.

, sin identificación del fabricante o procedentes de canales de venta que no ofrezcan garantías suficientes. Si una persona consumidora detectase un artículo que considera potencialmente inseguro, puede ponerlo en conocimiento de la Administración mediante la correspondiente denuncia.

mediante la correspondiente denuncia. Cuando se confirma que un producto presenta riesgos para la seguridad , se activa el sistema de vigilancia y control a través de la Red de Alerta de Productos de Consumo .

, se activa el sistema de vigilancia y control a través de la . También interviene el sistema europeo Safety Gate , que permite compartir rápidamente la información entre administraciones autonómicas, nacionales y europeas.

, que permite compartir rápidamente la información entre administraciones autonómicas, nacionales y europeas. Este sistema facilita la retirada del mercado de productos peligrosos y refuerza la protección de las personas consumidoras.

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Desde Consumo se insiste en que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para disfrutar del verano con seguridad, especialmente cuando se trata de la protección de niños y niñas en entornos acuáticos.