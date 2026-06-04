El presidente de AENA insta a los aeropuertos de Sevilla y Málaga a competir para captar nuevos destinos en América o Asia: "Así funciona el negocio"

La rivalidad entre los aeropuertos de Sevilla y Málaga viene de largo. La última de las 'disputas' entre ambos aeródromos vino a cuenta del vuelo planteado por Air China para unir Andalucía con el gigante asiático, una conexión que se puso sobre la mesa en el viaje del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace casi dos años, pero que aún no se ha concretado.

La capital hispalense lleva además años luchando por un vuelo directo con Estados Unidos. Nueva York, Chicago y Miami son algunas de las ciudades que se han planteado pero, igualmente, pasan los ejercicios y sigue sin determinarse, algo que escuece en la ciudad. Hay que recordar que hace apenas unos días se ha anunciado la ruta entre Santiago de Compostela y la Gran Manzana. La capital de la Costa del Sol también la tiene.

A ello se suma la diferencia en cuanto a la inversión anunciada para toda la red de aeropuertos, "el mayor plan de inversión en la historia de los aeropuertos españoles para el periodo 2027-2031", que asciende a 12.888 millones de euros. A Sevilla llegarán 235 millones de euros, 830 a Málaga. Además, el actual director de aeródromo hispalense, Sergio Millanes, se muda al de la Costa del Sol en apenas unas semanas.

Competir, pero también coordinarse

En este contexto, el presidente de AENA, Maurici Lucena, ha defendido que la llegada de nuevas rutas están relacionadas directamente con el mercado. "Los aeropuertos andaluces compiten y cooperan al mismo tiempo porque forman parte del sistema de red de AENA, igual que lo hacen los de Madrid y Barcelona", ha señalado. Así, ha defendido que el propio Millanes tendrá que luchar en Málaga por lo que antes peleaba para Sevilla.

El directivo del gestor aeroportuario ha apuntado esta idea en la IV edición Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía, organizadas por Activos, Prensa Ibérica y sus periódicos El Correo de Andalucía, Diario Córdoba y La Opinión de Málaga y patrocinadas por el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo COX, Grupo Martín Casillas, Grupo Fonsán, Auren Spain, Statkraft y Grupo Syrsa con la colaboración de Fundación Cajasol.

"Sevilla tiene unos mimbres fantásticos"

"¿Qué hace más atractivo un aeropuerto? El destino. Hay un atractivo intrínseco, pero lo más importante son las políticas de las corporaciones locales y de las CCAA para reforzar el atractivo del destino. Sevilla tiene unos mimbres fantásticos. De lo que se trata es de que, por razones culturales, profesionales y económicas, haya cada vez más gente que quiera viajar a Sevilla, o directamente vivir aquí", ha apuntado durante su intervención.

"Así funciona el negocio", ha recalcado Lucena, quien ha recordado que AENA es la que decide las inversiones, un proceso reglado que emana de una ley del año 2014, "que fue un gran acierto porque está funcionando muy bien".

Dichas inversiones, ha abundado Lucena, se basan en distintos parámetros, que tienen que ver con cuestiones "como la fluidez operativa, la seguridad física de los pasajeros, de las infraestructuras" y de los aviones en aquella parte de la que son responsables los aeropuertos.

Garantizar la eficiencia de los aeropuertos

"Además, tiene la responsabilidad de proponer que los aeropuertos tengan la capacidad suficiente para acumular la demanda de tráfico aéreo en el futuro. Y, finalmente, todo esto hay que hacerlo de manera eficiente, porque es sentido común y porque, cuanto más eficiente sea el sistema aeroportuario, mejor será el círculo virtuoso que se desencadena de infraestructuras que funcionan bien".

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Durante un diálogo mantenido con Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica, Lucena se ha enorgullecido también de que el modelo de Aena, marcado por una gobernanza repartida entre el Estado, con un 51%, e inversores privados, con un 49%, y un sistema de red, triunfe en el extranjero. "La empresa aeroportuaria más grande del mundo, la más prestigiosa y respetada, se llama Aena. Los países que pueden hacerlo están intentando replicar el modelo del sistema aeroportuario español. Los aeropuertos andaluces compiten y cooperan porque forman parte del sistema de red de Aena, al igual que el de Madrid y el de Barcelona.