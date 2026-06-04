Punta Umbría cifra en 18 los chiringuitos listos para abrir y señala a la Junta o a los hosteleros en los casos pendientes

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha actualizado la situación de los chiringuitos para el verano y sostiene que, en estos momentos, al menos 18 establecimientos cuentan ya con los permisos necesarios para abrir o se encuentran en proceso de hacerlo. Todo después de una larga polémica que estalló el pasado verano a raíz del cierre de Casa Diego, que no contaba con la correspondiente licencia de apertura, y que obligó a los demás esteblecimientos a revisar sus concesiones para adaptarse a Costas y a las condiciones del Ayuntamiento.

El alcalde defiende que el Ayuntamiento ya ha hecho sus trámites

El alcalde de Punta Umbría ha defendido que todos los trámites que dependen actualmente del Ayuntamiento están realizados, otorgados o informados favorablemente en el caso de los establecimientos que cumplen la normativa y cuentan con autorización previa de Medio Ambiente. En este sentido, ha señalado que los negocios que aún no pueden abrir se encuentran bloqueados por dos posibles motivos: porque el empresario no ha realizado los trámites necesarios o porque falta la autorización de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El regidor ha insistido en que el procedimiento administrativo tiene un orden claro. Primero debe existir autorización o concesión de la Junta de Andalucía para aquellos establecimientos que cumplen la norma en materia de emplazamiento y metros cuadrados de ocupación. Solo después de ese visto bueno expreso de Medio Ambiente puede el Ayuntamiento otorgar la licencia de obra, actividad y apertura. “Esto es algo que conocen perfectamente los empresarios”, ha subrayado el alcalde.

Los restaurantes de playa sí cuentan con licencia

Además de los chiringuitos, el Ayuntamiento recuerda que los restaurantes de playa con concesiones de la Dirección General de Costas, entre ellos Calypso, La Terraza, Miramar, Terramar, Costa de la Luz u Oliver, cuentan con licencia de apertura. Algunos de ellos ya han iniciado su actividad o están en proceso de abrir, al menos durante los fines de semana previos al verano.

A partir de ahí, el informe municipal desgrana la situación concreta de cada tipo de establecimiento, diferenciando entre los chiringuitos de temporada, los chiringuitos fijos, los negocios pendientes de autorización y aquellos casos que siguen condicionados por procedimientos judiciales o por la falta de adaptación administrativa.

Seis chiringuitos de temporada ya están en montaje

Según la información trasladada por el Consistorio, seis de los siete chiringuitos de temporada previstos en el Plan de Playas y licitados este año por el Ayuntamiento están ya aprobados y en fase de montaje. Estos establecimientos cuentan, por primera vez desde el inicio del procedimiento, con concesión, informes técnicos favorables para la licencia de obras y también para la licencia de actividad y apertura.

El único chiringuito de temporada que queda fuera de esa situación todavía no ha solicitado la licencia correspondiente al no haber entregado toda la documentación necesaria. No obstante, el Ayuntamiento asegura que tiene constancia de que sus promotores están trabajando en ello para completar los trámites administrativos pendientes.

La situación de los chiringuitos fijos

En cuanto a los chiringuitos fijos, el Ayuntamiento detalla que dos de ellos tienen recién prorrogada la concesión por cinco años más por parte de la Junta de Andalucía y cuentan además con licencia de actividad. A ellos se suma un tercer establecimiento que ya dispone de licencia y se encuentra a la espera de que Medio Ambiente le conceda la prórroga de la concesión.

Un cuarto negocio también ha realizado las adaptaciones necesarias para ajustarse a la normativa y aguarda el visto bueno de la administración autonómica para poder obtener después la prórroga y la correspondiente licencia municipal. En estos casos, el Consistorio insiste en que la licencia de obra, actividad y apertura solo puede concederse una vez exista autorización previa de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Un conflicto judicial pendiente entre Costas y la Junta

La situación es más compleja en el caso de otro chiringuito, cuya continuidad depende de la resolución de un conflicto judicial entre Costas y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía relacionado con su emplazamiento. De esa resolución dependen tanto la prórroga de la concesión como la licencia de actividad.

Además, el informe municipal recoge que otros dos establecimientos permanecen cerrados y no han realizado hasta ahora ningún movimiento administrativo para adaptarse a las condiciones de emplazamiento y ocupación exigidas para poder obtener una nueva concesión y licencia.

Dos chiringuitos con autorización cautelar

El Ayuntamiento también menciona la existencia de dos chiringuitos, uno en playa urbana y otro en playa natural, que han recibido autorización cautelar por parte de juzgados de lo Contencioso-Administrativo para abrir. En el primer caso, el establecimiento sigue pendiente de una autorización para cambiar su emplazamiento y, posteriormente, de la prórroga de la concesión que debe otorgar Medio Ambiente.

En el segundo caso, situado en playa natural, el negocio no cuenta actualmente ni con concesión ni con licencia administrativa de actividad o apertura. Desde el Consistorio han remarcado que el Ayuntamiento “siempre respeta y acata las decisiones judiciales”, aunque mantiene que la regularización completa de los establecimientos depende de que se cumplan todos los pasos administrativos exigidos.

Hasta 20 establecimientos abiertos en las próximas semanas

Con todo, el Ayuntamiento calcula que al menos 18 establecimientos están ya abiertos o en condiciones de abrir legalmente en las playas de Punta Umbría. La cifra podría elevarse hasta los 20 negocios si prosperan las autorizaciones pendientes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para dos establecimientos que, según el Consistorio, han hecho el esfuerzo de adaptarse a las exigencias actuales.