Antonio Maíllo exige explicaciones a Pedro Sánchez sobre el caso Leire: "Si la directora de la Guardia Civil ha mentido, tiene que irse"

Izquierda Unida exige "explicaciones" al PSOE tras conocer más datos sobre la actividad que desarrollaba la exmilitante Leire Díez, imputada en la trama presuntamente liderada por el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán y que tenía como objetivo boicotear causas judiciales abiertas contra el partido en el Gobierno central. Así, el líder de IU y de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado que "huele muy mal".

El líder nacional de Izquierda Unida ha atendido a la prensa este viernes en el patio del Parlamento de Andalucía después de conocer nuevas informaciones sobre el caso Leire. Según la UCO, Díez buscaba "proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente, Pedro Sánchez".

Maíllo ha pedido "muchas explicaciones" a los dirigentes socialistas. "Tiene que darlas muy claras y tiene que ser muy transparente en torno a estos personajes que han ido pululando en el entorno de los dos responsables de organización que nombró Pedro Sánchez", ha señalado para asegurar que las prácticas desarrolladas "han sido absolutamente desaconsejables y rechazables cuando no vomitivas".

Maíllo exige explicaciones a Sánchez

"Lo que me huele muy mal es que un personaje como Leire Díaz tenga acceso a una persona y a una institución como la directora general de la Guardia Civil [Mercedes González]", ha lamentado el responsable de la formación minoritaria en el Gobierno de España. Aunque Maíllo no se ha manifestado sobre su continuidad en el Ejecutivo sí que ha señalado que si este extremo se confirma, González "tiene que irse".

"¿Qué hace un personaje como Leire Díez accediendo a la Dirección General de la Guardia Civil, a tener reuniones?", se ha preguntado Maíllo para asegurar que la responsable de la benemérita "tiene que aclarar qué es lo que ha pasado y, desde luego, si ha mentido, no puede seguir en su responsabilidad".

El histórico dirigente ha apuntado al presidente del Gobierno, a quien le recordó que fue él quien les "nombró", por lo que ha exigido a Sánchez que dé "explicaciones" y asuma "la responsabilidad ineligiendo". Maíllo ha insistido en que eligió "a gente que no tenía que estar en esos puestos de alta responsabilidad".

Caso mascarillas

Maíllo no se ha centrado exclusivamente en las causas socialistas, sino que ha apuntado también al PP andaluz y al caso mascarillas de la Diputación de Almería. Una investigación de la UCO en el seno de la institución provincial se saldó con la detención de siete personas en marzo de este año. Ahora, los investigados por las supuestas mordidas en la venta de mascarillas pasan por los juzgados.

"Rapidez y diligencia". Esto es lo que ha exigido el responsable de Por Andalucía para que "se sepa cuanto antes la verdad judicial". De hecho, ha señalado que este caso "condicionó el calendario electoral" de la comunidad autónoma. "Que adelantara el 17 de mayo tuvo mucho que ver con que en campaña no se hablara ni se viera la imagen del recorrido de dirigentes del PP de Almería pasando por los juzgados", ha subrayado.

El líder de IU, que ha recordado que hubo "sobrecostes de un millón de euros", que se investigan "mordidas presuntas de entre 200.000 y 400.000 euros" y que está la "implicación del expresidente, el exvicepresidente y un alto cargo de la diputación del PP de Almería". Estos factores hacen que Maíllo se plantee que "era una mala imagen" para los del PP. "Nosotros lo que nos tememos es que esto vaya lento", ha señalado.