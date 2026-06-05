Alerta sanitaria
Aviso urgente de Sanidad tras detectar salmonella en chorizos vendidos en Sevilla y Cádiz
La retirada afecta a las variedades Herradura y Rosario de la marca La Serrana, distribuida en distintos municipios de Andalucía
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado una alerta alimentaria por la presencia de Salmonella en dos variedades de chorizo de la marca La Serrana comercializadas en Andalucía.
La alerta afecta al chorizo Herradura y al chorizo Rosario, ambos de la misma marca, y Sanidad ha ordenado la retirada de la comercialización de los productos afectados como medida de precaución para proteger la salud de los consumidores.
Producto y lote afectado por la alerta alimentaria
La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha concretado que los productos afectados son los siguientes:
- Producto: chorizo Herradura
- Marca: La Serrana
- Lote: OTE:200526
- Fecha de consumo preferente: 20/08/2026
- Presentación: sin envasar
- Producto: chorizo Rosario
- Marca: La Serrana
- Lote: OTE:200526
- Fecha de consumo preferente: 20/08/2026
- Presentación: sin envasar
La alerta se ha activado tras detectarse la presencia de salmonella en estas variedades, por lo que la Consejería ha decidido retirar los productos de los canales de venta atendiendo al principio de precaución.
Municipios donde se han distribuido los productos
Según la información facilitada por la Consejería, los productos afectados se han distribuido en establecimientos de distintos municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz.
En la provincia de Sevilla, la distribución alcanza a establecimientos de los siguientes municipios:
- San José de la Rinconada
- Alcalá de Guadaíra
- Marchena, Lora del Río
- La Puebla de Cazalla
- El Cuervo de Sevilla
- Lebrija
- El Palmar de Troya
- Las Cabezas de San Juan
- Morón de la Frontera
- Sevilla capital
- Brenes
- Los Rosales
- Carmona
- Tocina
En la provincia de Cádiz, los productos han llegado a establecimientos de los siguientes municpios:
- Jerez de la Frontera
- Alcalá de los Gazules
- Arcos de la Frontera
- Río San Pedro de Puerto Real
- Los Badalejos
- Medina Sidonia
- Paterna de Rivera
Qué deben hacer los consumidores
Salud Pública recomienda a todas las personas que tengan en casa alguno de los productos incluidos en esta alerta que no los consuman y que los devuelvan al punto de compra.
Además, si alguna persona ha ingerido alguno de estos chorizos y presenta síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, la recomendación es acudir a un centro de salud.
Comunicación a Aesan y controles oficiales
La Consejería ha trasladado esta información a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.
Asimismo, la alerta se ha comunicado a los Servicios de Control Oficial de las provincias afectadas para que se verifique la retirada de los productos implicados de los canales de comercialización.
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