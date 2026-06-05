Aviso urgente de Sanidad tras detectar salmonella en chorizos vendidos en Sevilla y Cádiz

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado una alerta alimentaria por la presencia de Salmonella en dos variedades de chorizo de la marca La Serrana comercializadas en Andalucía.

La alerta afecta al chorizo Herradura y al chorizo Rosario, ambos de la misma marca, y Sanidad ha ordenado la retirada de la comercialización de los productos afectados como medida de precaución para proteger la salud de los consumidores.

Producto y lote afectado por la alerta alimentaria

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha concretado que los productos afectados son los siguientes:

Producto: chorizo Herradura

chorizo Herradura Marca: La Serrana

La Serrana Lote: OTE:200526

OTE:200526 Fecha de consumo preferente: 20/08/2026

20/08/2026 Presentación: sin envasar

Producto: chorizo Rosario

chorizo Rosario Marca: La Serrana

La Serrana Lote: OTE:200526

OTE:200526 Fecha de consumo preferente: 20/08/2026

20/08/2026 Presentación: sin envasar

La alerta se ha activado tras detectarse la presencia de salmonella en estas variedades, por lo que la Consejería ha decidido retirar los productos de los canales de venta atendiendo al principio de precaución.

Etiquetado de los lotes de chorizo La Serrana afectados / Consejería de Sanidad

Municipios donde se han distribuido los productos

Según la información facilitada por la Consejería, los productos afectados se han distribuido en establecimientos de distintos municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz.

En la provincia de Sevilla, la distribución alcanza a establecimientos de los siguientes municipios:

San José de la Rinconada

Alcalá de Guadaíra

Marchena, Lora del Río

La Puebla de Cazalla

El Cuervo de Sevilla

Lebrija

El Palmar de Troya

Las Cabezas de San Juan

Morón de la Frontera

Sevilla capital

Brenes

Los Rosales

Carmona

Tocina

En la provincia de Cádiz, los productos han llegado a establecimientos de los siguientes municpios:

Jerez de la Frontera

Alcalá de los Gazules

Arcos de la Frontera

Río San Pedro de Puerto Real

Los Badalejos

Medina Sidonia

Paterna de Rivera

Qué deben hacer los consumidores

Salud Pública recomienda a todas las personas que tengan en casa alguno de los productos incluidos en esta alerta que no los consuman y que los devuelvan al punto de compra.

Además, si alguna persona ha ingerido alguno de estos chorizos y presenta síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, la recomendación es acudir a un centro de salud.

Comunicación a Aesan y controles oficiales

La Consejería ha trasladado esta información a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

Asimismo, la alerta se ha comunicado a los Servicios de Control Oficial de las provincias afectadas para que se verifique la retirada de los productos implicados de los canales de comercialización.