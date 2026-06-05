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Paco Reyes renuncia a la Presidencia de la Diputación de Jaén tras 15 años en el cargo

El dirigente socialista deja la institución provincial tras haber sido elegido parlamentario andaluz

Francisco Reyes (dcha) junto a Juan Latorre, que le sustituirá al frente de la Diputación de Jaén

Francisco Reyes (dcha) junto a Juan Latorre, que le sustituirá al frente de la Diputación de Jaén / DIPUTACIÓN DE JAÉN / Europa Press

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El Correo

El Correo

Paco Reyes ha presentado este viernes su renuncia a la Presidencia de la Diputación de Jaén, una institución que ha dirigido durante los últimos 15 años. El dirigente socialista deja el cargo después de haber sido elegido parlamentario andaluz en las últimas elecciones autonómicas.

La renuncia se ha formalizado en un pleno extraordinario celebrado con presencia de los principales agentes sociales de la provincia. En su intervención de despedida, Reyes ha hecho balance de su etapa al frente de la institución y ha defendido que, durante este tiempo, "la provincia ha pasado del lamento al orgullo e identidad como territorio".

"Ha sido un honor trabajar por Jaén", ha afirmado Reyes, que ha reivindicado el papel de la Diputación como una administración clave para el impulso de la provincia. Según ha señalado, la institución "ha liderado el despegue de la provincia" y se ha convertido en los últimos años en la más inversora, en términos relativos, entre las diputaciones andaluzas.

Durante el pleno, el portavoz del PP, Luis Mariano Camacho, ha deseado suerte a Reyes en su nueva etapa política. Por su parte, la portavoz socialista, Pilar Parra, ha elogiado su "trayectoria impecable y muy meritoria" durante estos 15 años al frente de la Diputación.

Parra ha destacado especialmente el trabajo desarrollado en favor de los ayuntamientos, sobre todo los de menor población, y ha citado algunos de los proyectos vinculados a esta etapa, como el Cetedex, el Olivo Arena, la adquisición del Legado de Miguel Hernández, las iniciativas Jaén por Industria y las actuaciones de transformación digital en los municipios.

Juan Latorre tomará el relevo el martes

Paco Reyes será sustituido el próximo martes 9 de junio en otro pleno extraordinario por Juan Latorre, hasta ahora vicepresidente primero de la Corporación provincial y secretario general del PSOE de Jaén.

25/05/2026 El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. POLITICA PSOE JAÉN

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, sustituye a Paco Reyes en la Diputación. / PSOE JAÉN / Europa Press

Latorre ha valorado este viernes la figura de Reyes, al que ha definido como "un referente" para el desarrollo de la provincia durante estos últimos 15 años. En un comunicado, ha subrayado su "inmenso trabajo para mejorar la vida de la gente, ayudar a los 97 municipios y abrir un horizonte de nuevas oportunidades para el futuro de esta tierra".

El futuro presidente de la Diputación ha defendido además que la gestión de Reyes ha tenido "sello socialista", con prioridad para las políticas sociales, los planes de empleo, el apoyo a las empresas y las ayudas a la diversificación económica. "Paco Reyes ha realizado una gestión ejemplar, con mayúsculas, que ha permitido colocar a la Diputación como una referencia imprescindible para el progreso de nuestra provincia", ha afirmado.

Una sucesión pactada en el PSOE de Jaén

El relevo en la Diputación de Jaén ya había sido aprobado por el Comité Provincial del PSOE de Jaén, que validó la candidatura de Juan Latorre para presidir la institución provincial. La propuesta llegó después de las reuniones mantenidas por la Ejecutiva Provincial del partido y por el Grupo Socialista de la Diputación.

Reyes llegó a la Presidencia de la Diputación en junio de 2011 y deja ahora el cargo tras una larga etapa en la que ha sido uno de los dirigentes con mayor peso del socialismo andaluz. La sucesión estaba pactada desde que Latorre, alcalde de Arjona, fue designado secretario general del PSOE jiennense en el último congreso provincial.

Noticias relacionadas y más

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ya señaló que con este relevo "se cierra el proceso de renovación iniciado hace 15 meses con la elección de Juan Latorre como secretario general del PSOE de Jaén". La candidatura deberá pasar ahora por las Comisiones Regional y Federal de Listas del partido.

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