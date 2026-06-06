La Agencia de Emergencias de Andalucía aprueba una nueva oferta de empleo público y empieza a cubrir 348 plazas vacantes

Llega el calor y la temporada de incendios a Andalucía y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) cuenta con casi 400 bajas. Ante este panorama, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha publicado una resolución anunciando una oferta pública de empleo público de cara a 2026 para poder cubrir todas estas vacantes tras el visto bueno de presupuestos y Función Pública.

La EMA solicitó realizar contrataciones de carácter indefinido tras certificar 256 bajas en el ejercicio de 2025 y otras 93 entre enero y febrero de este mismo año. Así, la agencia ha lanzado una oferta de empleo público de cara a este año para cubrir la tasa de reposición, que podrá superar el 100%, de las bajas. Esta cifra podrá cambiar en función del tiempo de contratación y de las categorías a contratar.

La resolución, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este miércoles, ha sido firmada por el consejero del ramo Antonio Sanz. De hecho, según confirman fuentes de la Consejería consultadas por El Correo de Andalucía, "están llamando ya a la gente de la bolsa", puesto que se trata de "una oferta de reposición".

Por el momento, la resolución aplaza a la publicación de la convocatoria para conocer si se realizará por concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. Además, se realizará pruebas físicas y psicotécnicas que tendrán un carácter excluyente para los puestos que especifique la convocatoria.

Cuántos puestos se ofertarán

La convocatoria será publicada también en el BOJA indicará los puestos ofertados, los plazos de solicitud, el baremo de valoración de los méritos, el Comité de Selección y otros detalles que afectan al proceso selectivo. Para poder acceder a las categorías de personal laboral todos los procedimientos deberán realizarse a través de medios electrónicos en los términos que determinen la futura convocatoria.

De las plazas que se oferten, habrá un 10% para ser cubiertas entre personas con discapacidad. Además, dentro de este cupo habrá un porcentaje del 2% que estará reservado para personas con discapacidad intelectual y otro 1% para aquellos aspirantes con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos establecidos.

La EMA es la agencia pública más grande de la administración autonómica y la agencia de emergencias más importante de España. En ella están coordinados el personal del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, el Plan Infoca, Protección Civil. También los servicios e instalaciones de Emergencias 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa).