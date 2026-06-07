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Complicaciones en la A-49 por un accidente a la altura de Umbrete

Un accidente por alcance está dificultando la circulación este domingo en la A-49 a la altura de Umbrete, en la provincia de Sevilla, en sentido Huelva.

Accidente en Umbrete

Accidente en Umbrete / El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El siniestro ha obligado al corte del carril izquierdo, lo que está provocando complicaciones en el tráfico en este punto de la autovía, una de las principales vías de conexión entre Sevilla y la provincia onubense.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el número de vehículos implicados ni sobre posibles heridos. La incidencia se concentra en la zona de Umbrete, donde los conductores deben extremar la precaución y moderar la velocidad al aproximarse al tramo afectado.

La A-49 suele registrar una elevada intensidad de tráfico, especialmente en jornadas de desplazamientos hacia Huelva y la costa.

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Se recomienda a los conductores que circulen por la zona que mantengan la distancia de seguridad, atiendan a la señalización y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y conservación de carreteras.

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