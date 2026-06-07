Medios terrestres y aéreos combaten un incendio cercano al Camping Waingunga, en Lepe

Efectivos del Plan Infoca combaten por tierra y aire un incendio forestal declarado en una zona próxima a Camping Waingunga Waingunga, dentro del término municipal de Lepe, en la provincia de Huelva, donde se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia para intentar frenar el avance de las llamas.

Incendio forestal en Lepe

Según ha informado el Plan Infoca, el incendio se ha originado a las 14:30 horas e inicialmente se han enviado al lugar dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, a los que posteriormente se han sumado dos aviones anfibios.

Noticias relacionadas

Por tierra, los dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones que se han movilizado en un primer momento se han visto reforzados con otros cuatro grupos de bomberos, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y seis autobombas.