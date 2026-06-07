La Mesa del Parlamento entra en el juego político: así pueden repartirse los sillones para que Vox dé su apoyo a Juanma Moreno en Andalucía

El nuevo Parlamento andaluz está a punto de constituirse. Los diputados han estado recogiendo sus actas estos días. Las 109 personas elegidas en las elecciones del pasado 17 de mayo tienen, de momento, una cita clave en el horizonte. Este próximo jueves 11 de junio tendrá lugar la primera sesión plenaria de la legislatura en la que quedarán elegidos los siete miembros de la Mesa. Está por ver qué partido ocupará la presidencia y quiénes serán los elegidos. Casi 50 parlamentarios se estrenan por primera vez como diputados en la Cámara. Si no se llega a un acuerdo entre PP y VOX antes del jueves, el presidente o presidenta podría caer automáticamente del lado de los populares -los más numerosos en el Parlamento- por la vía de la mayoría simple. Controlar la Mesa es clave para manejar los tiempos y decidir qué se debate en el Parlamento.

Son siete puestos en total entre el presidente o presidenta junto a tres vicepresidencias y tres secretarías. En el anterior mandato, el PP se hizo con cuatro de ellos -fruto de la mayoría absoluta de la que gozaba-, mientras el PSOE contó con dos asientos. El restante se lo quedó Vox, concretamente, la extrema derecha consiguió la vicepresidencia tercera. Jesús Aguirre, antiguo consejero de Salud en el primer Gobierno de Juanma Moreno, fue elegido presidente. Está por ver qué ocurre el próximo jueves. Controlar la Mesa es clave para decidir sobre qué se debate en la Cámara, en qué términos y con qué tiempos. No es un adorno, sino un instrumento que permite controlar el debate político.

En esta ocasión, el PP no dispone de mayoría para manejar al completo la Mesa del Parlamento, aunque la necesidad de hacerlo es mayor que hace cuatro años. Juanma Moreno necesita tiempo para negociar con Vox la conformación del próximo ejecutivo. Retrasar el pleno de investidura suele ser una estrategia bastante recurrida en estos casos. Los de Abascal no hablan de sillones ya que quieren comprometer las políticas del PP con la idea de la prioridad nacional, mientras Moreno se desentiende y afirma querer gobernar en solitario. El actual presidente de la Junta de Andalucía en funciones necesita sí o sí el apoyo de la extrema derecha para ser investido. La izquierda en bloque cerró la puerta a facilitar la permanencia del PP en el Gobierno mediante una abstención.

¿Cómo se ha repartido la Mesa en Extremadura, Aragón y Castilla y León?

En el caso de Extremadura, el PP se hizo con la presidencia de la Asamblea regional. El diputado Manuel Naharro fue elegido presidente únicamente con los votos de los populares tras no llegar a un acuerdo con la extrema derecha. En cambio, tuvieron un gesto con Vox para que la formación no se quedara fuera del órgano rector de la Cámara autonómica. Los de María Guardiola apoyaron a los de Abascal para que obtuvieran la secretaría primera. Además, el PP cedió a Vox el senador por designación autonómica que les correspondía.

Sin acuerdo inicial en Aragón. Los populares obtuvieron la presidencia de la Mesa que recayó en la diputada aragonesa María Navarro. En la anterior legislatura, el PP hizo presidenta a Marta Fernández (Vox) en un gesto de acercamiento a la extrema derecha. En esta ocasión, no dieron su brazo a torcer. Es más, no apoyaron ni siquiera a los de Abascal para que se hicieran con alguno de los puestos secundarios del órgano rector. En cambio, con el acuerdo para conformar una coalición de Gobierno e investir, de nuevo, a Jorge Azcón pactaron -dentro del mismo- una modificación sobre la composición de la Mesa. El PP cedió la vicepresidencia primera a la extrema derecha. Igualmente, cedieron -como en Extremadura- el senador por designación autonómica que les correspondía a los populares.

Castilla y León sí llegó a un pacto explícito con la extrema derecha para la conformación de la mesa de la Cámara autonómica. El diputado del PP Francisco Vázquez se hizo con la presidencia de las Cortes a cambio de que los populares cedieran la vicepresidencia primera a Vox. Además, la extrema derecha obtuvo un puesto más al hacerse con una de las secretarías, dejando a los de Alfonso Fernández Mañueco sin mayoría en la Mesa aunque recuperaba la presidencia que en el mandato anterior ostentó Vox.

¿Qué ha ocurrido en Andalucía otras legislaturas?

El caso más cercano -en cuanto a pactos para la conformación de la Mesa- se remonta a 2018. En aquel momento, el PP cedió sus votos a Ciudadanos para que la diputada del partido naranja, Marta Bosquet, fuese la presidenta de la Cámara. Juanma Moreno gobernó en coalición de la mano de Ciudadanos con el apoyo externo de Vox. El acuerdo entre las derechas que desbancó al PSOE de la Junta de Andalucía tras casi 40 años de ejecutivos socialistas.

Ocho años después, todos los escenarios están abiertos a unos días de la constitución de la nueva Cámara surgida tras el 17M. Atendiendo a los recientes acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, los populares podrían llegar a algún acuerdo con la extrema derecha para ceder puestos en la Mesa del Parlamento andaluz, en cambio, no parece que la presidencia sea uno de ellos.

Diego Valderas fue el presidente del Parlamento de Andalucía durante la IV legislatura, entre julio de 1994 y marzo de 1996, en la conocida como etapa de la pinza, donde PP e IU consiguieron bloquear la actividad y obligaron al PSOE a un adelanto electoral. El histórico dirigente de Izquierda Unida marcó un hito en la historia de la cámara al convertirse en el primer presidente no perteneciente al PSOE. Ha sido la primera y única vez que la presidencia de la Cámara ha recaído en un partido que no estaba dentro del Gobierno y la legislatura duró dos años.

Casi 50 diputados nuevos en el Parlamento: el PSOE encabeza el ranking

Otra de las cuestiones que se despejarán el próximo 11 de junio son los nombres que ocuparán los asientos de la Mesa de la Cámara. Cabe mencionar que habrá un total de 48 caras nuevas en el Parlamento andaluz: el 44% del total de 109 escaños que conforman el arco parlamentario tendrán nuevos dueños. El PSOE es el partido que más diputados nuevos aportará en la próxima legislatura con un total de 18 nuevos diputados. Destaca Alejandro Moyano, antiguo líder de las Juventudes Socialistas de Andalucía; Daniel Pérez, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga; Francisco Cuenca, el exalcalde de Granada; o Francisco Reyes, actual presidente de la Diputación de Jaén.

Por su parte, el PP ha incorporado 16 nuevas personas a su bancada en la Cámara. Sobresalen Minerva Salas, antigua delegada de Fondos Europeos y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Sevilla; Susana Cayuelas, directora general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta; Manuel Miguel Cardeña, presidente de la Mancomunidad Municipal de la Costa del Sol; o Jesús Estrella, delegado de la Junta de Andalucía en Jaén.

El partido de Vox ha optado por dar más peso al municipalismo en el nuevo grupo parlamentario. Entre las seis nuevas caras del partido de Manuel Gavira destaca el caso de Cristina Peláez, Paula Badanelli y Beatriz Sánchez, portavoces de la extrema derecha en los Ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada, respectivamente.

Por último, Adelante Andalucía y Por Andalucía han renovado gran parte de sus caras. La formación de José Ignacio García es de las fuerzas políticas con más cambios al aumentar su representación de dos a ocho diputados. Un total de seis nuevos diputados donde destaca el caso de Javier Montes, enfermero del Hospital Virgen Macarena, que se suma con un perfil joven al grupo parlamentario con experiencia en la sanidad pública andaluza. La coalición de izquierdas de Antonio Maíllo cambiará cuatro de sus cinco parlamentarios. Desde el malagueño Ernesto Alba hasta Rosa María Rodríguez, concejala del municipio cordobés de Montilla.

La Cámara autonómica quedará constituida el próximo jueves 11 de junio, día en el que los diputados tomarán sus actas. A partir de este momento, se abre un plazo de 15 días hábiles en el que el presidente de la Mesa presente un candidato a la investidura. Una vez elegida esta persona, los plazos se diluyen porque el presidente de la Cámara no tiene un plazo máximo para convocar un pleno de investidura. Eso sí, en caso de que resulte fallida la investidura en este primer pleno, empieza a correr el reloj. En dos meses deberá convocarse una nueva sesión de investidura y si vuelve a ser fallida, habrá repetición electoral. El PP deberá estudiar y medir muy bien los plazos.