El PSOE-A alerta de que Moreno Bonilla entregará Andalucía a Vox para seguir en el poder

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha encendido las alarmas ante el riesgo inminente que afrontan los avances sociales en Andalucía con la sesión de constitución del Parlamento andaluz que se celebra esta semana. Márquez ha recordado que “Moreno Bonilla llegó originalmente al poder con una llamada de Abascal y no dudó en cambiar los derechos de las mujeres por su sillón”.

Pacto con Vox en Andalucía

"Es exactamente lo que va a hacer ahora: Moreno Bonilla le va a entregar la llave de Andalucía a la extrema derecha porque lo que más le importa es mantenerse en el poder", ha denunciado la diputada socialista.

Márquez se ha mostrado convencida de que, lamentablemente para los andaluces, la entrada de Vox en la ecuación institucional provocará un retroceso sistemático. “Todo lo que tiene que ver con los derechos de ciudadanía, con las mujeres, el colectivo LGTBI y los derechos humanos va a volar absolutamente por los aires”, ha alertado, tras matizar que es una deriva que ya lleva pasando estos años.

Oposición socialista y servicios públicos

Ante este escenario, la parlamentaria socialista ha garantizado el compromiso firme de su formación desde el lugar que la ciudadanía ha determinado en las urnas. “Nos comprometemos a hacer una tarea de oposición responsable, rigurosa y seria, poniéndole voz a los problemas de los andaluces”, ha remarcado.

Finalmente, la diputada electa ha subrayado que María Jesús Montero asumirá con firmeza la tarea al frente del Grupo Socialista como jefa de la oposición en Andalucía para proteger el Estado del bienestar. “Los andaluces han confiado en nosotros y necesitan la defensa de los servicios públicos que representa el PSOE. Siempre estaremos a su servicio”, ha concluido.