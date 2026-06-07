Estas son las playas de Andalucía aptas y no aptas para el baño al inicio de la temporada

La temporada de baño en Andalucía 2026 arranca con un estado general favorable de las aguas, según el último informe de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Tras realizar 368 análisis microbiológicos en zonas de baño del litoral andaluz y en aguas continentales, Salud Pública concluye que la calidad sanitaria se encuentra, en términos generales, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El informe corresponde a la segunda quincena de mayo, justo antes del inicio oficial de la temporada de baño, que en Andalucía se extiende del 1 de junio al 30 de septiembre. En este primer control se han vigilado 368 puntos de muestreo, repartidos entre playas marítimas y zonas de baño interiores, con el objetivo de comprobar parámetros microbiológicos y visuales que puedan afectar a la seguridad de los bañistas.

En total, la Junta ha controlado 287 zonas de baño con temporada habitual, de las que 278 son playas o zonas marítimas censadas y nueve corresponden a aguas continentales con temporada completa. La conclusión principal es que 285 zonas de baño están aptas para el baño, mientras que hay dos excepciones con prohibición o incidencia sanitaria relevante: la presa de La Colada, en Córdoba, y la playa de Levante, en La Línea de la Concepción, en Cádiz.

La principal prohibición en aguas continentales afecta a la presa de La Colada, situada en El Viso, en la provincia de Córdoba. En este punto se mantiene prohibido el baño por la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas para la salud, una restricción que continuará hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadiana confirme que los niveles han bajado por debajo del umbral de riesgo.

En el litoral gaditano, la excepción se localiza en la playa de Levante, en La Línea de la Concepción, donde se ha prohibido el baño en la zona afectada tras detectarse vertidos puntuales de aguas residuales. El resto de zonas de baño marítimas analizadas en la provincia de Cádiz se encuentran dentro de los límites de calidad sanitaria recogidos en el informe.

Además, Salud Pública ha informado de una incidencia en Málaga por la rotura de un emisario que ha afectado a las playas de Guadalmar y Campo de Golf. En este caso, el Ayuntamiento de Málaga ya ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bañistas, por lo que estas playas quedan señaladas como zonas con incidencia controlada y seguimiento sanitario.

Por provincias, Almería cuenta con 78 zonas de baño analizadas en 14 municipios; Cádiz, con 58 zonas en 16 municipios; Granada, con 30 zonas en diez municipios; Huelva, con 25 zonas en nueve municipios; y Málaga, con 87 zonas en 14 municipios. Todas ellas, salvo la excepción de la playa de Levante en La Línea, presentan aguas dentro de los parámetros sanitarios exigidos.

En las zonas de baño continentales se han analizado puntos como la Balsa Cela, en Lúcar; los embalses de Cubillas, Bermejales y Negratín; el Manantial de Fuencaliente, en Huéscar y Orce; el embalse de La Breña II, en Almodóvar del Río; la presa de La Colada, en El Viso; y la Ribera del Huéznar, en San Nicolás del Puerto. El resto de zonas continentales de temporada corta comenzarán el 1 de julio y se incorporarán a los informes quincenales de la Junta durante el verano.