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Un vehículo detenido provoca retenciones kilométricas en la AP-4 entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan

La circulación se ve afectada en la AP-4 en Sevilla por un vehículo averiado, generando colas kilométricas y cortes de carril

Tráfico lento en la AP-4 por un accidente en Las Cabezas de San Juan

Tráfico lento en la AP-4 por un accidente en Las Cabezas de San Juan / Archivo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un vehículo detenido está generando complicaciones en la circulación en la AP-4, a la altura del kilómetro 14,2, en el término municipal de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. La incidencia permanece activa desde las 19:18 horas de este domingo 7 de junio y afecta al sentido decreciente, con orientación hacia Sevilla.

Según los datos de tráfico disponibles, la situación ha obligado a establecer restricciones en la circulación en la zona, con carriles cortados y afecciones vinculadas también a la AP-4. En concreto, se señala un carril cortado en el kilómetro 33,5 de la AP-4, lo que está provocando más de 10 kilómetros de retenciones, además de circulación restringida para vehículos pesados entre los kilómetros 78,0 y 13,5 de esta vía.

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En concreto, el primer suceso se refiere a un hombre ha muerto en la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la A-92 a su paso por Moraleda de Zafayona (Granada), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Por su parte, el segundo ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando un motorista perdió la vida tras salirse de la carretera AL-9006 en el término municipal de El Ejido (Almería), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Un ciudadano llamó al teléfono de emergencias 112 sobre las 00,20 horas de la madrugada, para indicar que un motorista se había salido de la carretera y estaba herido en la calzada, en la carretera AL-9006, sentido Roquetas de Mar.

La incidencia puede provocar retenciones y circulación lenta en este entorno de conexión con Sevilla, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización y consultar el estado de la vía antes de iniciar el desplazamiento. La DGT mantiene información actualizada sobre incidencias y estado del tráfico en sus canales oficiales.

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