De la Fiesta de la Urta al cine de verano: Rota despliega su gran calendario estival lleno de actividades

Rota quiere que las noches de este verano tengan banda sonora propia. El municipio gaditano estrenará el programa Rota suena a verano, una agenda de actividades que reunirá música, fiestas temáticas, cine al aire libre, conciertos, espectáculos, gastronomía y propuestas para jóvenes y familias entre el 19 de junio y el 5 de septiembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Rota, la programación está diseñada para reforzar la oferta de ocio durante los meses estivales y aprovechar los principales espacios al aire libre de la localidad. El calendario incluye citas ya consolidadas, como la Fiesta de la Urta, el Rota Beach Pride o el cine de verano, junto a nuevas propuestas como Paripé Tardeo.

La programación arrancará el 19 de junio con la tradicional inauguración de la temporada de playas. Una semana después, el 26 de junio, llegará una de las primeras grandes citas enfocadas al público joven: la fiesta de bienvenida al verano, que contará con la actuación de DJs de Cádiz y Andalucía.

Julio: fiestas, tardeo, música en directo y cine de verano

El mes de julio concentrará buena parte de las actividades más destacadas. El 4 de julio se celebrará una Verbena Americana en colaboración con Cream, después de la experiencia del pasado año con actuaciones de DJ. El 11 de julio, Bhuda Candor acogerá una nueva edición del Rota Beach Pride, una cita que se ha consolidado dentro del calendario estival roteño.

Otra de las novedades llegará el 18 de julio con Paripé Tardeo, una propuesta pensada para disfrutar del ambiente veraniego desde la tarde, con música y ocio como principales reclamos.

Además, del 23 al 26 de julio, el patio del colegio Maestro Eduardo Lobillo será escenario del primer ciclo de las Noches de Rota, una de las grandes apuestas culturales y musicales del verano. Esta cita reunirá conciertos y espectáculos en directo con nombres como Paco Candela, David Navarro, Las Guerreras K-Pop o un tributo a ABBA, entre otras propuestas.

El cierre de julio llegará con una de las celebraciones más emblemáticas del municipio: la Fiesta de la Urta 2026, prevista para los días 31 de julio y 1 de agosto. Esta cita volverá a combinar gastronomía, tradición y ambiente festivo.

Agosto: nuevas Noches de Rota y fiestas en la playa del Chorrillo

La programación continuará en agosto con el segundo ciclo de las Noches de Rota, que se desarrollará entre el 13 y el 16 de agosto. En esta segunda entrega están previstas actuaciones y espectáculos de Joana Jiménez, Juan Amodeo, Pando el Mago y la Noche de Carnaval.

Esta Noche de Carnaval contará con las comparsas DSAS3 y Los locos, además de las chirigotas Ssshhhh y Los Amish del mono, fuimos a por piononos.

El público joven tendrá también dos citas destacadas en la playa del Chorrillo. La primera será la Fiesta Ibicenca, prevista para el 15 de agosto. Una semana después, el 22 de agosto, el mismo enclave acogerá la Fiesta de Neón, otra de las propuestas más llamativas del calendario.

Cine de verano cada noche hasta finales de agosto

El programa también incluye una de las actividades familiares más esperadas: el cine de verano. Las proyecciones se celebrarán cada noche entre el 1 de julio y el 29 de agosto en el colegio San José de Calasanz, como alternativa de ocio cultural y accesible para vecinos, visitantes y turistas.

Los escenarios del programa serán variados y estarán repartidos por distintos puntos de la localidad, entre ellos los colegios Maestro Eduardo Lobillo y San José de Calasanz, la zona de la avenida San Juan de Puerto Rico, la playa y el estadio municipal.

El broche final llegará el 5 de septiembre con una nueva edición de Floridance, que tendrá lugar en el estadio municipal y pondrá fin a una agenda diseñada para ampliar las opciones de ocio nocturno durante toda la temporada.

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Este programa se sumará a otras iniciativas municipales ya consolidadas, como el Verano Cultural, el Verano Deportivo y las actividades vinculadas al litoral y las playas, con el objetivo de reforzar a Rota como destino de ocio, cultura y entretenimiento en la costa de Cádiz.