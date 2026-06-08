David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva: "No miro a la Junta, desde la Diputación se pueden hacer grandes cosas por los pueblos"

Mientras Huelva concentra algunas de las mayores inversiones industriales previstas en Andalucía y se prepara para jugar un papel protagonista en sectores como el hidrógeno verde o la transición energética, David Toscano asegura que su horizonte político sigue estando donde está ahora: en la Diputación Provincial.

#ElCorreoPregunta con David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva / Lucía Salguero

"No miro a la Junta, desde la Diputación se pueden hacer grandes cosas por los pueblos". La respuesta llegó sin rodeos cuando fue preguntado por su futuro político durante una nueva edición de #ElCorreoPregunta. El presidente de la Diputación de Huelva descarta mirar más allá de la institución provincial y reivindica el margen de actuación que, a su juicio, sigue teniendo una administración que durante décadas ha sido la principal herramienta de apoyo para muchos municipios onubenses.

Porque, más allá de los grandes anuncios económicos o de los proyectos millonarios que se preparan para la provincia, Toscano insiste en que buena parte de los desafíos de Huelva siguen encontrándose a pie de calle. En los pueblos que pierden población. En aquellos lugares donde desapareció la última oficina bancaria. En las localidades que encuentran dificultades para cubrir determinadas plazas médicas. O en los municipios donde acceder a determinados servicios continúa siendo más complicado que en las grandes ciudades. "Trabajamos para que nadie se tenga que ir de su pueblo para tener servicios", defendió.

Respaldo total a Juanma Moreno

La conversación también dejó espacio para la actualidad política andaluza y para una de las cuestiones que marcarán los próximos meses: la relación entre el Partido Popular y Vox con el posible pacto de gobierno en el horizonte.

Preguntado por las negociaciones abiertas entre ambas formaciones, Toscano evitó entrar en detalles sobre las conversaciones que puedan producirse durante las próximas semanas, pero sí quiso trasladar un mensaje de absoluta confianza hacia Juanma Moreno. "Estoy muy tranquilo porque sé que nuestro presidente va a buscar siempre lo mejor para Andalucía".

La confianza en Moreno apareció además vinculada a algunos de los principales retos que, a juicio de Toscano, tiene por delante Huelva. Entre ellos, la mejora de las infraestructuras, la consolidación de las inversiones industriales previstas y la necesidad de seguir garantizando servicios públicos de calidad en todo el territorio.

#ElCorreoPregunta con David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva / Lucía Salguero

No fue la única reflexión política que dejó durante el encuentro. Toscano reivindicó también una forma de entender la gestión basada en la cercanía con los ciudadanos y en la capacidad de generar consensos. "Trabajamos para que los ciudadanos no tengan duda de a quién votar. No se trata de vencer, sino de convencer", aseguró.

Los pueblos como eje de su proyecto

La despoblación fue uno de los asuntos centrales durante la conversación. No tanto desde una perspectiva demográfica como desde la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades entre quienes viven en los diferentes puntos de la provincia.

Toscano defendió que la Diputación sigue desempeñando un papel esencial para muchos municipios y puso como ejemplo algunas de las actuaciones impulsadas durante los últimos años. Entre ellas destacó la puesta en marcha de una red de 38 cajeros automáticos distribuidos por toda la provincia.

Una medida destinada a combatir la exclusión financiera que sufren numerosas localidades tras el cierre progresivo de oficinas bancarias y que afecta especialmente a las personas mayores.

Precisamente nació de un caso muy particular: un señor mayor que tuvo que pagar 30 euros de taxi para venir a Huelva capital a pagar un recibo de 3 euros porque en su pueblo no tenía entidad bancaria. "Cuando vimos eso dijimos: 'Esto no puede seguir pasando", señaló Toscano.

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El presidente provincial también se refirió a los problemas existentes para garantizar la cobertura sanitaria en determinadas zonas rurales. Según explicó, la Diputación trabaja junto a la Consejería de Salud para intentar que cualquier vecino disponga de una atención sanitaria en igualdad de condiciones independientemente del municipio en el que resida.

A ello se suma la instalación de desfibriladores en aquellos lugares donde todavía no existían este tipo de dispositivos. Actuaciones que, a su juicio, reflejan que la transformación de una provincia no depende exclusivamente de grandes proyectos o inversiones, sino también de decisiones que mejoran la vida cotidiana de los ciudadanos.

Adamuz, una herida que sigue presente

Cinco meses después de la tragedia que costó la vida a 46 personas, 28 de ellas onubenses, Toscano considera que el dolor sigue muy presente en la provincia. El recuerdo apareció desde los primeros compases del encuentro y volvió a aflorar cuando se abordó el estado anímico de una sociedad especialmente golpeada por aquel siniestro.

El presidente provincial fue especialmente crítico con la gestión posterior al accidente y reclamó explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente. "Ni ha dimitido ni ha dado explicaciones. Parece que Huelva no se las merece". Toscano defendió que las víctimas y sus familias siguen necesitando respuestas y advirtió del riesgo de que el paso del tiempo termine relegando la tragedia a un segundo plano. "Hay que seguir trabajando y, sobre todo, no olvidar".

Funeral celebrado en Huelva para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz / Jose Manuel Vidal / EFE

Sus palabras llegan además en un contexto marcado por las reivindicaciones de familiares y afectados, que durante los últimos meses han denunciado falta de atención institucional y han exigido aclaraciones sobre las circunstancias que rodearon el accidente.

Las infraestructuras vuelven al centro del debate

Pocas cuestiones generan tanto consenso en Huelva como las infraestructuras. Las incidencias ferroviarias registradas en los últimos años, los cortes en distintas líneas, la situación de la conexión Huelva-Zafra, la saturación de la A-49 y los plazos previstos para la llegada de la alta velocidad volvieron a situarse sobre la mesa.

En ese contexto, Toscano formuló una pregunta que resume una reivindicación histórica de la provincia. "¿Cuándo vamos a tener una vía rápida Huelva-Sevilla y con el resto de Andalucía?"

Aunque reconoció que existen proyectos anunciados, considera que los calendarios actuales no responden a las necesidades reales de Huelva. A su juicio, la falta de conexiones adecuadas continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y la competitividad de la provincia. "Si no nos ponemos a trabajar juntos, vamos a estar toda la vida preguntándonos de quién es el problema, pero no encontraremos solución".

El mensaje estuvo dirigido al conjunto de administraciones implicadas, algunas de ellas representadas entre el público asistente. Porque para Toscano la cuestión ya no gira únicamente en torno a una reivindicación territorial. También afecta directamente a la capacidad de Huelva para aprovechar el momento económico que atraviesa.

Una oportunidad histórica para la provincia

Durante su intervención, David Toscano recordó que Huelva se ha convertido en uno de los principales polos de atracción industrial de Andalucía gracias a proyectos vinculados al hidrógeno verde, la transición energética, la minería metálica y la industria química.

La provincia concentra una parte muy importante de las inversiones industriales previstas en la comunidad autónoma y afronta una etapa de crecimiento que, según defendió, debe traducirse en empleo, riqueza y oportunidades para las próximas generaciones.

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Sin embargo, insistió en que esas inversiones necesitan ir acompañadas de infraestructuras capaces de responder al crecimiento previsto. De lo contrario, advirtió, parte de ese potencial corre el riesgo de quedarse por el camino.

Turismo, identidad y crecimiento

El turismo también ocupó una parte importante del encuentro. Toscano reivindicó la singularidad de una provincia que, en su opinión, ha sabido conservar buena parte de aquello que hoy constituye precisamente su principal atractivo. "Hemos estado siempre en la esquina, pero hemos sabido preservarnos y tener nuestro propio proyecto para saber lo que funciona".

El presidente provincial defendió un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad y alejado de procesos de masificación. "Tenemos que crecer con cabeza porque contamos con un sector hostelero y hotelero muy preparado".

También subrayó la importancia de anticiparse a los problemas que puedan afectar al litoral onubense. "Es fundamental poner toda la información encima de la mesa para que las condiciones meteorológicas no afecten a la calidad de las costas onubenses".

La Rábida como símbolo de futuro

La conversación, conducida por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, tuvo lugar en la Dársena del Muelle de las Carabelas, en La Rábida, durante una nueva edición de El Correo Pregunta, el foro de actualidad organizado por este medio y Prensa Ibérica con el patrocinio de Moeve.

#ElCorreoPregunta con David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva / Lucía Salguero

Un escenario que Toscano aprovechó también para reivindicar. "Siempre hemos apostado por La Rábida. Vamos dando pasos para que sea lo que supuso en su día: un gran núcleo de futuro para la provincia. Al fin y al cabo, donde todo empezó", aseguró.

El presidente provincial destacó además la capacidad de Huelva para conectar patrimonio histórico, relaciones iberoamericanas, medio ambiente y biodiversidad en un mismo territorio. "Somos la única provincia capaz de mantener la unión entre las Cumbres Iberoamericanas, el medio ambiente y la biodiversidad", afirmó.

"Que no haya territorios de segunda"

La jornada reunió en La Rábida a representantes institucionales, empresariales y sociales de la provincia para analizar algunos de los principales desafíos que afronta Huelva. Y Toscano aprovechó la ocasión para resumir en una sola frase la idea que atravesó buena parte de su intervención. "Que no haya ningún territorio de segunda en la provincia de Huelva: ese es el proyecto que más orgulloso me hace sentir", concluyó.

Una declaración que explica tanto su visión de provincia como el mensaje político que quiso dejar durante el encuentro: seguir mirando a los pueblos desde la Diputación mientras Huelva afronta una de las etapas más decisivas de su historia reciente.