David Toscano, presidente de la Diputación sobre Óscar Puente: "Ni ha dimitido ni ha dado explicaciones por lo de Adamuz. Parece que Huelva no se las merece"

A pocos días de que se cumplan seis meses del accidente ferroviario de Adamuz, la herida sigue abierta en Huelva. La tragedia, que costó la vida a 46 personas, 28 de ellas onubenses, continúa muy presente en una provincia que todavía busca respuestas y que sigue reclamando explicaciones sobre lo ocurrido.

Fue uno de los primeros asuntos que aparecieron durante la participación de David Toscano en una nueva edición de El Correo Pregunta, celebrada en la Dársena del Muelle de las Carabelas, en La Rábida -que contó con el patrocinio de Moeve-. Y también uno de los momentos más contundentes de toda la conversación mantenida con la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo.

"Ni ha dimitido ni ha dado explicaciones por lo de Adamuz. Parece que Huelva no se las merece", se lamentó Toscano. La afirmación del presidente de la Diputación de Huelva sintetiza el malestar que sigue existiendo en buena parte de la provincia tras el accidente.

Toscano cuestionó directamente la gestión realizada por el Ministerio de Transportes y reclamó responsabilidades políticas por un siniestro que marcó el inicio de 2026 para miles de familias onubenses.

Pero la crítica no quedó únicamente en Adamuz. A lo largo del encuentro, el dirigente popular dibujó una provincia que, pese a encontrarse ante una de las mayores oportunidades económicas de su historia reciente, continúa reclamando atención para problemas que considera enquistados desde hace décadas.

Una provincia que pide respuestas

El accidente ferroviario apareció durante la conversación como algo más que un episodio aislado. Para Toscano, representa también las consecuencias de una red de infraestructuras que, a su juicio, continúa muy lejos de las necesidades reales de la provincia.

La reivindicación de mejores comunicaciones fue una constante durante toda la entrevista. Las incidencias registradas en la línea Huelva-Sevilla durante los últimos años, los problemas históricos de la conexión Huelva-Zafra y los retrasos acumulados en proyectos estratégicos volvieron a situarse en el centro del debate.

"¿Cuándo vamos a tener una vía rápida Huelva-Sevilla y con el resto de Andalucía?", se preguntó. Una reflexión que conecta con una de las principales reclamaciones que comparten instituciones, empresarios y agentes sociales de la provincia.

Huelva afronta una etapa marcada por la llegada de importantes inversiones industriales, como las de Moeve entorno al hidrógeno verde, mientras sigue esperando infraestructuras consideradas esenciales para competir en igualdad de condiciones con otros territorios.

La alta velocidad constituye uno de los ejemplos más evidentes. Aunque los últimos anuncios sitúan el horizonte de las primeras actuaciones en torno a 2030, Toscano considera que los plazos siguen siendo insuficientes para una provincia que necesita mejorar urgentemente sus conexiones.

La A-49 y el aislamiento de la provincia

La situación de la A-49 también formó parte de los ejes planteados durante el encuentro. La autovía constituye actualmente la principal puerta de entrada y salida de una provincia que no dispone tampoco de aeropuerto y cuya conectividad ferroviaria continúa generando numerosas críticas.

El crecimiento del tráfico, sobre todo en época estival, y la falta de avances definitivos sobre proyectos como el tercer carril alimentan la preocupación de sectores económicos que consideran imprescindible reforzar las conexiones para garantizar la competitividad futura del territorio.

Para Toscano, el debate ya no afecta únicamente a la movilidad de los ciudadanos. También condiciona directamente el desarrollo industrial, turístico y agrícola de la provincia. "Si no nos ponemos a trabajar juntos, vamos a estar toda la vida preguntándonos de quién es el problema, pero no encontraremos solución", afirmó.

Inversiones históricas y viejas reivindicaciones

La provincia de Huelva atraviesa actualmente una paradoja. Por un lado, concentra algunas de las mayores inversiones industriales previstas en Andalucía -como la ya mencionada de Moeve-. Los proyectos vinculados al hidrógeno verde, la transición energética, la minería metálica y la industria química están situando al territorio onubense en el centro de una transformación económica sin precedentes.

Por otro, buena parte de las reivindicaciones históricas continúan pendientes. Un ejemplo de ello es la Presa de Alcolea, cuya reivindicación se remonta a principios del siglo XXI. La mejora de las comunicaciones, el ya mencionado refuerzo de las infraestructuras hídricas o el desarrollo de nuevas conexiones logísticas continúan formando parte de la agenda provincial.

Toscano insistió en que el potencial económico de Huelva resulta incuestionable. Sin embargo, advirtió de que aprovechar plenamente esta oportunidad exige acelerar actuaciones que llevan años reclamándose.

Turismo y crecimiento sostenible

El presidente de la Diputación también defendió durante el encuentro el modelo turístico que la provincia está construyendo que no es otro que una estrategia basada en la sostenibilidad, la autenticidad y la conservación de aquellos elementos que diferencian a Huelva de otros destinos. "Hemos estado siempre en la esquina, pero hemos sabido preservarnos y tener nuestro propio proyecto para saber lo que funciona".

Las palabras de Toscano coinciden con la estrategia que la propia Diputación y la Agencia Destino Huelva vienen desarrollando durante los últimos años y que apuesta por un crecimiento alejado de la masificación. Una filosofía que también estuvo presente recientemente durante la Feria del Turismo celebrada en el propio Muelle de las Carabelas, donde el presidente provincial defendió que Huelva posee "lo que todos quieren y no se puede fabricar": autenticidad, patrimonio, espacios naturales y una identidad propia difícilmente replicable.

Durante aquella cita, Toscano insistió en la necesidad de crecer "con mucha cabeza" para evitar problemas asociados a la saturación turística y preservar un entorno que considera uno de los principales activos de la provincia.

En este sentido afloró también durante el encuentro el impacto que tiene de manera recurrente los diferentes temporales en las costas onubenses. El tren de borrascas que ha afectado al litoral de Huelva durante este invierno ha dejado imágenes desoladoras en puntos como Isla Cristina, El Portil o Matalascañas. Gran parte de la arena de estas playas se las ha llevado la marea, lo que ha obligado ha realizar dragados en el fondo marino para intentar recuperar la orilla.

Se trata de una solución temporal, ya que cada año las grandes mareas se terminan llevando la arena repuesta. Por eso, Toscano reclama soluciones a medio plazo y pone como ejemplo el espigón construido en La Antilla. “Ha costado muchísimos años hacerlo, pero ahora que está, playa de La Antilla no se ha visto afectada como el resto”, subraya.

Los pueblos y la igualdad territorial

La conversación también abordó la realidad de los municipios más pequeños. La despoblación, el acceso a servicios públicos o las dificultades para cubrir determinadas plazas médicas aparecieron como algunos de los retos que siguen preocupando a la Diputación. "Trabajamos para que nadie se tenga que ir de su pueblo para tener servicios", aseguró.

Toscano defendió iniciativas como la red provincial de cajeros automáticos impulsada para combatir la exclusión financiera en municipios rurales o los programas desarrollados junto a la Consejería de Salud para mejorar la cobertura sanitaria en determinadas zonas.

Una visión que conecta con una de las ideas que más repitió durante toda la jornada: la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades independientemente del lugar de residencia.

Confianza en Juanma Moreno

En el plano político, Toscano también aprovechó para trasladar un mensaje de apoyo al presidente de la Junta de Andalucía. Preguntado por las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, se mostró convencido de que Juanma Moreno actuará pensando en el interés general de la comunidad. "Respecto a la negociación con Vox estoy muy tranquilo porque sé que nuestro presidente va a buscar siempre lo mejor para Andalucía".

Una declaración que llega en un momento especialmente relevante para la política autonómica y que refuerza la posición de respaldo del dirigente onubense hacia el Gobierno andaluz.

"Que no haya territorios de segunda"

La conversación celebrada en La Rábida terminó recorriendo buena parte de los asuntos que hoy forman parte de la agenda de la provincia. Desde Adamuz hasta las infraestructuras. Desde el turismo hasta las inversiones industriales. Desde la despoblación hasta las oportunidades que abre la transición energética. Y en todos ellos apareció una misma reivindicación: la necesidad de que Huelva deje de sentirse un territorio al que siempre se le pide esperar.

Por eso, cuando Toscano reclamó explicaciones por Adamuz, la crítica iba más allá del accidente. Era también una forma de expresar una demanda más amplia. La de una provincia que aspira a jugar un papel protagonista en el futuro económico de Andalucía, pero que sigue reclamando respuestas para problemas que considera pendientes desde hace demasiado tiempo. "Que no haya ningún territorio de segunda en la provincia de Huelva: ese es el proyecto que más orgulloso me hace sentir", manifestó.