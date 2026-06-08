La tecnológica andaluza Innovasur impulsará su negocio el 50% en dos años tras marcar récord en 2025: "No necesitamos fondos de inversión para crecer"

Innovasur, tecnológica andaluza especializada en inteligencia artificial, gestión del dato y ciberseguridad, sigue marcando números récord. La empresa jiennense ha presentado este lunes sus resultados de 2025, ejercicio en el que se apuntó una facturación de 40 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 30% respecto al año anterior.

La pata de negocio de ciberseguridad copó la mitad de la facturación el pasado año -la empresa fue una de las diez invitadas por Moncloa para abordar el aumento de la inversión en Defensa-, aunque en los próximos ejercicios el objetivo de la compañía es que coja el testigo el área de Data e IA, donde son "absolutamente disruptivos en España", ha explicado Juanjo Prieto, CEO de Innovasur. La tecnológica ha cuadruplicado su tamaño en cuatro años.

Tres millones para el desarrollo de dos herramientas de IA

Innovasur -que cuenta con unos 400 empleados- ha invertido tres millones de euros en el desarrollo de dos herramientas de inteligencia artificial propias -centradas en procesamiento de vídeos y en tratamiento de información, impulsando razonadores a través de algoritmos- para dar servicio a las grandes organizaciones y también territorios con el objetivo de que tengan todos los datos necesarios a la hora de tomar decisiones y mejorar sus procesos.

"Queremos ser el cerebro que tenga la información de todo un territorio para aconsejar sobre qué deben hacer: las ciudades no tienen que ser inteligentes, lo tienen que ser sus dirigentes”, ha señalado. Con el Ayuntamiento de Madrid ya están llevando a cabo un piloto en este sentido.

A ello se suma que este tipo de productos permite a las organizaciones "tener soberanía", ya que estos datos no salen de sus propios muros. "La soberanía es fundamental tanto en este tema como en el relacionado con la ciberseguridad, porque no sabemos qué pasará en un futuro y es preferible contar con herramientas propias", ha abundado.

Crecimiento en los próximos años

Y este crecimiento no parará aquí. La compañía prevé de hecho que en los próximos dos años su cifra de negocio se incremente un 50%.

Para alcanzar estos números, impulsará su presencia en nuevos sectores como el de la salud y reforzando su expansión en el mercado nacional (en la actualidad, cuenta con sede en Madrid, Murcia, Cáceres y diferentes puntos de Andalucía).

En cuanto a la posibilidad de dar entrada a nuevos socios en el capital de la compañía, su CEO ha indicado que no tirarán de fondos de inversión para crecer. "Somos una empresa bien financiada y no necesitamos fondos de inversión para crecer, aunque no estamos cerrados a entradas de capital".

Peso de las distintas patas de negocio

El crecimiento de la firma se apoya en tres grandes áreas. La ciberseguridad representa actualmente el 50% de la facturación de la compañía. Por su parte, las soluciones de data e inteligencia artificial suponen aproximadamente el 35% de los ingresos.

El resto de la actividad de la compañía corresponde a servicios gestionados y operaciones de BPO tecnológico, completando un modelo de negocio basado en soluciones digitales integrales para organizaciones públicas y privadas.

En paralelo, durante 2025 ha incorporado tres startups tecnológicas a su perímetro empresarial: Ward, una app que recoge evidencias de violencia de género legalmente válidas gracias al blockchain; DemetrIA agritech, digitalizador de explotaciones agrícolas; y Pukkart, para la certificación de autenticidad y titularidad de obras de arte. El CEO de Innovasur ha apuntado que este año también tiene previsto invertir en alguna empresa en este mismo sentido.