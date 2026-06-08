Dos jóvenes se quedan aislados en Doñana al quedarse sin batería sus bicis eléctricas a 14 kilómetros de Matalascañas

Vaya susto que se llevaron dos jóvenes este domingo en pleno litoral de Doñana (Huelva). Dos hermanos, de 18 y 13 años, tuvieron que ser rescatados por la Policía Local de Almonte después de quedarse sin batería en sus bicicletas eléctricas cuando circulaban por la orilla, a unos 14 kilómetros de Matalascañas, en dirección a la desembocadura del Guadalquivir y ya en la tarde noche.

El aviso alertaba de que ambos se encontraban en una zona del término municipal de Almonte, dentro del Espacio Natural de Doñana, un entorno de gran extensión, escasa presencia de personas y donde cualquier contratiempo puede convertirse rápidamente en una situación de riesgo. Los jóvenes estaban solos en el lugar, sin nadie cerca que pudiera ayudarles de forma inmediata y sin posibilidad de regresar por sus propios medios.

Los hechos ocuerrieron ya por la tarde noche. / Ayuntamiento de Almonte

Sin batería y lejos de Matalascañas

Según ha informado la Policía Local de Almonte, los dos hermanos circulaban con bicicletas eléctricas por el litoral de Doñana cuando ambas dejaron de funcionar por falta de batería. La avería les impidió continuar el recorrido y volver hasta Matalascañas, quedando aislados.

Ante esta situación, una patrulla se desplazó hasta el lugar con un vehículo buggy, adecuado para moverse por este tipo de terreno. Los agentes lograron localizar a los dos jóvenes y procedieron a su traslado con total seguridad.

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Una intervención sin incidencias

La intervención finalizó sin incidencias y los dos jóvenes se encontraban en perfecto estado. Desde la Policía Local se recomienda planificar previamente este tipo de recorridos por el litoral, comprobar la autonomía de las bicicletas o vehículos eléctricos, calcular bien las distancias y extremar las precauciones en zonas como el litoral de Doñana, donde la soledad del entorno y la falta de recursos cercanos pueden complicar cualquier imprevisto.