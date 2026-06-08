María Jesús Montero se pronuncia sobre Leire Díez: "No la conozco, nunca he estado con ella"

"No la conozco personalmente, nunca he estado con ella". Así se ha expresado la secretaria general del PSOE-A tras ser preguntada sobre las novedades en el caso Leire Díez conocidas en los últimos días. María Jesús Montero ha asegurado no conocer a la exmilitante socialista que presuntamente habría maniobrado junto a Santos Cerdán para rebajar las investigaciones de la UCO que afectaban al PSOE. Asumía sentir vergüenza por las conductas de Díez que ha considerado "incompatibles" con las siglas socialistas.

"Su comportamiento la delata", ha señalado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía cuando se disponía a entregar la documentación para su acta de diputada en la Cámara. La líder socialista y exministra del Gobierno de España ha matizado que las conductas de Leire Díez son "incompatibles con la militancia socialista y los valores que defiende el partido". Sostenía que el PSOE se "parte la cara" por intentar defender los derechos humanos, la prioridad de los servicios públicos, la vivienda, dependencia e igualdad. Del mismo modo, ha asegurado que les "avergüenza enormemente" por el perjuicio a las siglas.

De momento, no aclaraba si presentarán o no una querella contra Díez. Montero ha informado que en el PSOE están aún estudiando las acciones judiciales que correspondan: "Cuando los expertos en esta materia nos aconsejen podremos anunciar si tenemos o no capacidad de presentar alguna ofensiva o querella".

"Estoy muy tranquila"

María Jesús Montero ha comentado sentirse "muy tranquila" en relación con la actividad que se ha venido desarrollando en el Gobierno de España, esto es, sobre "la transparencia y la pulcritud" en el respeto a la legalidad por parte del ejecutivo. "No puedo responder de comportamientos de personas individuales que ni los conozco ni sé exactamente qué es lo que pretendían", ha señalado la secretaria general de los socialistas andaluces.

Noticias relacionadas

De igual forma, ha destacado que "desde el primer minuto" la Secretaría de Organización del PSOE está "aquilatando todos los procedimientos internos para que tengamos todos los controles que permitan el desarrollo de nuestra tarea". No obstante, ha asumido que, en materia de corrupción no existe el "riesgo cero".