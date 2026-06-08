Narciso Rojas, responsable de la Fundación Moeve en Huelva: "Con proyectos como los humedales trabajamos cada día para divulgar iniciativas esperanzadoras para la provincia"

La conservación de los humedales y la recuperación de espacios naturales se han convertido en una de las principales líneas de actuación de Fundación Moeve en Andalucía. Así lo han puesto de manifiesto este jueves Estrella Blanco López, responsable de la entidad en el área de Algeciras-Cádiz, y Narciso Rojas, su homólogo en Huelva, durante su participación en una nueva edición de El Correo Pregunta, el desayuno informativo organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica con el patrocinio de Moeve.

La intervención de ambos responsables sirvió para repasar algunos de los principales proyectos de restauración ambiental impulsados por la fundación en las provincias de Cádiz y Huelva, dos territorios donde la entidad desarrolla desde hace años programas vinculados a la conservación de la biodiversidad, la protección de ecosistemas estratégicos y la divulgación ambiental.

Durante el encuentro, celebrado en la Dársena del Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Estrella Blanco destacó varias de las actuaciones desarrolladas en el Campo de Gibraltar, entre ellas la Estación Ambiental Madrevieja, el humedal Huerta de las Pilas y los trabajos de restauración marina impulsados en el litoral de La Línea de la Concepción.

Por su parte, Narciso Rojas puso el foco en algunos de los proyectos que Fundación Moeve desarrolla en la provincia de Huelva, especialmente aquellos relacionados con la recuperación y conservación de humedales. "Con proyectos como los humedales, trabajamos día a día junto a los mejores para divulgar iniciativas tan esperanzadoras para la provincia", señaló durante su intervención.

Más de dos décadas de trabajo en conservación

La Fundación Moeve acumula más de veinte años de experiencia en programas de restauración ecológica y protección de la biodiversidad en Andalucía. Según datos de la propia entidad, sus actuaciones han permitido conservar más de medio centenar de hectáreas de humedales y contribuir a la protección de centenares de especies de flora y fauna, muchas de ellas incluidas en diferentes categorías de protección.

La fundación desarrolla además programas de educación ambiental, investigación científica y divulgación dirigidos tanto a centros educativos como a colectivos sociales, universidades y administraciones públicas.

Gran parte de esta actividad se concentra en espacios naturales especialmente sensibles desde el punto de vista ecológico, donde la restauración ambiental se combina con acciones destinadas a mejorar el conocimiento ciudadano sobre estos ecosistemas.

Madrevieja, uno de los proyectos de referencia

Entre las actuaciones desarrolladas por Fundación Moeve en la provincia de Cádiz destaca la Estación Ambiental Madrevieja, situada en el término municipal de San Roque. El proyecto es considerado uno de los principales ejemplos de restauración ecológica impulsados por la entidad durante los últimos años.

Lo que anteriormente era un espacio degradado ha sido transformado en un humedal de alto valor ambiental que actualmente sirve de refugio para numerosas especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos.

Además de las labores de conservación, Madrevieja alberga programas científicos, actividades educativas y diferentes iniciativas relacionadas con la recuperación de especies amenazadas.

La estación ambiental se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los principales referentes medioambientales del Campo de Gibraltar y en un ejemplo de colaboración entre administraciones, comunidad científica y sector privado.

Huerta de las Pilas y la recuperación de nuevos espacios

Durante su intervención, Estrella Blanco también destacó los trabajos desarrollados en el humedal Huerta de las Pilas, en Algeciras.

Este espacio forma parte de las actuaciones más recientes impulsadas por Fundación Moeve en colaboración con las administraciones locales para favorecer la conservación de ecosistemas húmedos en el entorno del Campo de Gibraltar.

Las actuaciones realizadas incluyen trabajos de restauración ambiental, mejora de hábitats y protección de especies asociadas a este tipo de entornos. El objetivo es garantizar la preservación de un espacio que desempeña una función relevante tanto desde el punto de vista ecológico como educativo.

A ello se suma el proyecto de restauración marina desarrollado en el litoral de Poniente, en La Línea de la Concepción. La iniciativa busca recuperar praderas submarinas de fanerógamas marinas, consideradas fundamentales para la biodiversidad del litoral mediterráneo y para la captura natural de carbono.

Los trabajos desarrollados en colaboración con entidades científicas y administraciones públicas pretenden favorecer la recuperación de estos ecosistemas marinos y reforzar la resiliencia ambiental de la costa.

Huelva, una apuesta consolidada

En el caso de la provincia de Huelva, la actividad de Fundación Moeve está estrechamente ligada a la conservación de algunos de los humedales más importantes del litoral onubense.

Entre ellos destaca la Laguna Primera de Palos, considerada uno de los proyectos históricos de la entidad. Las actuaciones desarrolladas durante años en este espacio han permitido mejorar el estado ecológico del humedal y favorecer la presencia de numerosas especies vinculadas a estos ecosistemas.

La experiencia acumulada en la Laguna Primera de Palos ha servido además como referencia para otras iniciativas de restauración ambiental desarrolladas posteriormente por la fundación. Junto a este enclave destacan también las actuaciones vinculadas a las lagunas del entorno de La Rábida, muy próximas al lugar donde se celebró el encuentro.

Estos espacios forman parte de una red de humedales costeros de gran importancia para la biodiversidad provincial y constituyen uno de los principales ejemplos de la apuesta de Fundación Moeve por la recuperación de ecosistemas degradados.

La proximidad de estos humedales a enclaves patrimoniales y turísticos de primer nivel ha permitido además reforzar su dimensión educativa y divulgativa.

La Laguna de las Madres, el próximo gran proyecto

Uno de los proyectos más recientes impulsados por Fundación Moeve en la provincia es la restauración de la Laguna de las Madres. La iniciativa, presentada recientemente junto a la Junta de Andalucía, contempla actuaciones destinadas a mejorar el estado de conservación de uno de los espacios naturales más valiosos del litoral onubense.

La Laguna de las Madres forma parte del paraje natural Lagunas de Palos y Las Madres, un enclave reconocido por su relevancia ecológica y por su papel dentro de las rutas migratorias de numerosas especies de aves. Las actuaciones previstas buscan favorecer la recuperación de hábitats, reforzar la biodiversidad y mejorar el funcionamiento ecológico del humedal.

Para Fundación Moeve, este proyecto representa además una continuación natural del trabajo desarrollado durante años en otros espacios próximos de la provincia.

Conservación y divulgación ambiental

Durante el encuentro, ambos responsables de Fundación Moeve insistieron también en la importancia de acercar estos proyectos a la ciudadanía.

La entidad considera que la conservación ambiental debe ir acompañada de una labor constante de divulgación que permita dar a conocer el valor de estos ecosistemas y fomentar su protección.

Por ello, buena parte de los espacios gestionados o restaurados por la fundación cuentan con programas educativos, visitas guiadas, actividades de sensibilización y colaboración con centros de investigación. Un trabajo que, según explicaron, busca generar conocimiento, impulsar la participación social y contribuir a una mayor conciencia ambiental.

La participación de Fundación Moeve en esta nueva edición de El Correo Pregunta permitió precisamente mostrar esa doble vertiente de su actividad: la conservación de espacios naturales estratégicos y la divulgación de proyectos que aspiran a convertirse en referentes de sostenibilidad en Andalucía.

Un mensaje especialmente significativo en una jornada celebrada en La Rábida, a escasos metros de algunos de los humedales que mejor representan esa apuesta por la recuperación ambiental y la protección de la biodiversidad.