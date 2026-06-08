Los 'ocho' de Adelante Andalucía en el Parlamento: profesores, enfermeros o jornaleros se estrenan como diputados

Profesores, enfermeros o jornaleros. Adelante Andalucía fue la gran sorpresa de la noche electoral en la comunidad autónoma. La formación que lidera José Ignacio García pasó de dos diputados en la anterior legislatura a ocho, para convertirse en el partido que registró un mayor aumento en el número de escaños. Esta semana, los nuevos diputados se harán con su escaño y cambiarán sus trabajos por el Parlamento.

El líder del partido consiguió convencer a miles de electores desencantados que ahora estarán representados por ocho diputados de cinco provincias distintas bajo el paraguas de Adelante. Además, por primera vez desde la ruptura como con Podemos, tal como dictó el Tribunal Supremo, un diputado del partido andalucista formará parte de la Mesa de la Cámara andaluza, aunque como vocal sin voto.

Repetirá en el cargo la ya diputada Begoña Iza, que llegó al Parlamento en 2025 tras la salida de su compañera Maribel Mora. Esta profesora de Geografía e Historia en un instituto público nació en Bilbao de madre jiennense y vive desde hace 25 años en Alcalá de Guadaira junto a sus dos hijas adolescentes. Licenciada en Historia del Arte milita desde hace tiempo en colectivos vecinales y ecologistas.

Nuevas incorporaciones de Adelante

También por Sevilla ha conseguido su escaño Javier Montes, con 26 años. Enfermero de profesión tuvo que emigrar a Bilbao tres años tras terminar la carrera al no encontrar trabajo. Hace tres años volvió a Sevilla, donde fundó la PEPA, plataforma de enfermeros y enfermeras andaluces, para defender la sanidad pública y su profesión, y en 2025 aprobó las oposiciones, aunque aún espera a incorporarse.

El vídeo de Mariví Serrano pidiendo el voto de las charos se hizo viral durante la campaña. Aunque estudió en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba, esta cordobesa, que primero estuvo ligada a trabajos de planificación del territorio y al diseño de espacios verdes, dirige desde hace unos 30 años una academia de apoyo al estudio en su pueblo, Priego de Córdoba.

Mari García ha recorrido distintos puntos de la geografía española y francesa en distintas campañas de recolección como jornalera. Vecina de El Coronil, vivió en Francia para formarse en cooperativas agrícolas. La nueva diputada por Huelva es la responsable de organización de Adelante y ha sido militante del SOC y del SAT, donde ha asesorado a temporeros y vigilado que se cumplan sus derechos.

Adelante consigue el segundo escaño por Cádiz

El segundo escaño por Cádiz lo consiguió Leticia Blanco. De Los Barrios, esta licenciada en Filología Hispánica y Teoría de la literatura y Literatura Comparada en Granada ha vivido Málaga, Granada, Almería, Barcelona, Madrid, Valencia, EEUU y Reino Unido, donde se doctoró en Hispanismo en el King’s College London. Aunque ahora tiene su plaza de profesora de lengua, ha sido camarera o profesora de español a extranjeros.

Luis Rodrigo ha conseguido el primer escaño de la formación en Málaga. Con 27 años, su interés político se inició de la mano de su hermano en la lucha contra el Plan Bolonia y en el 15M. El representante andalucista tiene 27 años, estudió Ingeniería Informática, y ahora trabaja de programador. Rodrigo es militante del SAT y participa en Málaga para Vivir, un movimiento vecinal contra el drama de la vivienda.

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Aunque nació en La Carolina, Inma Manzano ha obtenido el escaño por Granada. La diputada, licenciada en Filología Hispánica, es doctoranda y ejerce como profesora de español como Lengua Extranjera (ELE). Como muchos de sus compañeros, es miembro del SAT y ha participado en movilizaciones sociales y ecologistas contra las prospecciones petrolíferas en Canarias, donde vivió durante un tiempo.