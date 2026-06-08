El PP andaluz se sentará esta semana con Vox para negociar una investidura: "Llegaremos a un entendimiento"

"Estamos pendientes de fijar día y hora". Comienza la cuenta atrás para la formación del Parlamento de Andalucía que este jueves dará el pistoletazo de salida a la legislatura. Sin embargo, tres semanas después de las elecciones, el PP de Juanma Moreno y Vox no se han sentado todavía a negociar. Pese a todo, en la calle San Fernando confían en que se den cuanto antes y se alcance un acuerdo de "estabilidad" y "unidad".

"Llegaremos a un entendimiento, estoy convencido", ha asegurado el secretario general del PP, Antonio Repullo, que ha subrayado que las negociaciones se desarrollarán con la formación de Santiago Abascal a nivel andaluz. Repullo, que ha rechazado conocer el contenido de la conversación entre Moreno y el líder de Vox en el marco de la visita del Papa, ha insistido en que en la mesa se sentará "un equipo de las dos formaciones".

Tras una semana compleja por el fallecimiento del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la visita del papa León XIV. Sin embargo, ahora el tiempo aprieta. Este jueves se conocerá el nombre del presidente o la presidenta del Parlamento y el resto de miembros de la Mesa, una serie de cargos que podrían entrar en juego, de ahí el interés por sentarse cuanto antes.

El PP defiende su "mayoría solvente"

"Vamos a iniciar los contactos esta semana, estamos pendientes de fijar una hora y un día con esta formación política", ha explicado el también número 1 de las listas por Córdoba. La mano derecha de Moreno en San Fernando ha señalado en a preguntas de la prensa en la sede autonómica del partido que hay "tiempo para hablar" de la formación de la Mesa de la Cámara andaluza, pero también "otras cosas".

Vox ya ha dejado claro lo que va a exigirle a los populares: bajada de impuestos, ayudas al campo, lucha contra la "migración ilegal" y prioridad nacional. Sin embargo, Repullo ha defendido que todavía no han arrancado las negociaciones y que, por tanto, desconocen el "el contenido y la secuencia de esas reuniones". Lo que si que ha ofrecido el número dos de Moreno en el partido es "estabilidad" frente a Madrid.

En su discurso, Repullo ha recordado que el presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha obtenido una "mayoría solvente", como el propio Moreno defendió ante los suyos tras los comicios. "Los andaluces quieren un gobierno de Moreno que ha demostrado que cumple, los ciudadanos han hablado con claridad", ha señalado la importancia de "un gobierno que esté pensando en el bien común y que solucione los problemas de la gente".